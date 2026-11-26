Hadiah Uang Fantastis Persib Bandung Usai Hajar FC Seoul 3-1 di AFC Champions League 2 2026-2027

Persib Bandung meraup hadiah uang bernilai fantastis usai menghajar FC Seoul 3-1 di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

BANDUNG – Hadiah uang dengan jumlah fantastis berhasil diraih Persib Bandung usai menghajar FC Seoul 3-1 di AFC Champions League 2 2026-2027. Nominalnya bahkan setara dengan Rp4,6 miliar!

Duel Persib Bandung vs FC Seoul itu merupakan matchday lima Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Laga digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu 25 November 2026 malam WIB.

1. Juara Grup E AFC Champions League 2 2026-2027

Danijel Loncar beraksi di laga Persib Bandung vs FC Seoul (Foto: AFC)

Tiga gol Persib dicetak oleh Mariano Peralta (6’), Luka Menalo (41’), dan Beckham Putra (78’). Sedangkan, satu-satunya gol FC Seoul dicetak oleh Leonardo Avecedo (37’).

Kemenangan itu memastikan Persib tampil sebagai juara Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Mereka menyapu bersih lima laga di fase ini dengan kemenangan dan menghasilkan 15 poin!

2. Hadiah Uang Persib Bandung

Selain nilai sempurna, kemenangan tersebut juga menambah tebal kantong Persib. Betapa tidak, hadiah uang mereka dari fase grup kini sudah menyentuh angka USD250 ribu (setara Rp4,6 miliar).

Sesuai regulasi AFC Champions League 2 2026-2027, setiap kemenangan di fase grup diganjar dengan hadiah USD50 ribu (setara Rp917 juta). Karena itu, Persib mengantongi total USD250 ribu.