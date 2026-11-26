Bobotoh Merapat! GTV Sports Hadirkan Live Streaming Gratis Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027

JAKARTA - Kabar gembira bagi seluruh Bobotoh dan pencinta sepakbola Indonesia! Perjalanan Persib Bandung di kancah Asia kembali berlanjut.

Kali ini, GTV Sports siap menghadirkan pertandingan seru Persib Bandung menghadapi The Cong FC (Vietnam) dalam lanjutan AFC Champions League 2 2025-2027. Pertandingan itu dapat disaksikan secara GRATIS melalui live streaming GTV Sports!

Catat tanggalnya! Pertandingan yang akan berlangsung pada 2 Desember 2026, LIVE pukul 16.30 WIB ini menjadi momen yang tidak boleh dilewatkan oleh seluruh pendukung Maung Bandung.

Tidak hanya menghadirkan pertandingan secara live. GTV Sports ingin memberikan pengalaman menonton sepakbola yang lebih seru, informatif, dan penuh insight.

Salah satu keunggulannya adalah kehadiran komentator sepakbola yang memiliki pemahaman mendalam tentang dunia sepakbola. Mulai dari strategi permainan, taktik tim, karakter pemain, hingga membaca dinamika pertandingan, akan dihadirkan untuk menambah pengalaman penonton.

Dengan begitu, penonton tidak hanya diajak menyaksikan jalannya pertandingan. Tapi, penonton juga bisa memahami cerita di balik setiap serangan, membaca perubahan strategi, hingga menikmati analisis menarik dari setiap momen penting di lapangan.

Karena sepakbola bukan hanya tentang siapa yang mencetak gol, tetapi juga tentang bagaimana sebuah pertandingan dimainkan!