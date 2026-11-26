Kisah Persib Bandung Menang Back-to-Back Lawan Raksasa Korea Selatan hingga Pemain Indonesia Kalahkan Bayern Munich!

KISAH Persib Bandung menang back-to-back melawan klub Korea Selatan hingga pemain Indonesia mengalahkan Bayern Munich akan diulas Okezone. Balik ke 10 tahun lalu, mungkin tak pernah membayangkan melihat Timnas Indonesia lolos Piala Dunia.

Namun, pada 2024 dan 2025, Timnas Indonesia sudah sangat dekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026. Sayangnya, Timnas Indonesia dipastikan gagal lolos Piala Dunia 2026 setelah rontok di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

1. Tren Positif Persib Bandung

Persib Bandung menang 3-1 atas FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Ternyata prestasi sepakbola Tanah Air tak hanya dicetak tim nasional. Salah satu klub Liga Indonesia, Persib Bandung, juga mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Maung Bandung -julukan Persib Bandung- menyapu bersih lima laga awal Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 dengan kemenangan. Berturut-turut, Persib Bandung menang 1-0 dan 3-1 atas FC Seoul (Korea Selatan), menghajar Melbourne Victory 2-0 dan 2-1 (Australia) serta menumbangkan The Cong-Viettel FC (Vietnam) dengan skor 1-0.

Kemenangan atas FC Seoul masuk kategori luar biasa bagi Maung Bandung. Sebab, FC Seoul berstatus juara Liga 1 Korea Selatan 2026 sehingga secara kualitas tak perlu diragukan lagi.

Lima kemenangan di fase grup membuat Persib Bandung finis sebagai juara Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 dengan koleksi 15 angka. Di 16 besar, Persib Bandung akan menantang salah satu dari runner-up Grup F, G dan H.