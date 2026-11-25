Link Live Streaming Persib Bandung vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027

PERSIB Bandung bersiap menjalani ujian berat saat menjamu wakil Korea Selatan, FC Seoul, pada matchday kelima Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027. Duel tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11/2026) pukul 19.15 WIB.

Meski sudah mengantongi tiket menuju babak 16 besar, Pangeran Biru tidak boleh mengendurkan kewaspadaan sedikit pun. Kemenangan tetap menjadi bidikan utama Persib demi mengunci posisi puncak klasemen grup, sementara FC Seoul tengah berjuang keras menjaga peluang lolos dalam persaingan ketat bersama Melbourne Victory FC dan The Cong Viettel.

Pelatih Persib, Igor Tolic, meminta pasukannya untuk menaruh respek tinggi terhadap kekuatan tim tamu. Menurutnya, FC Seoul punya kualitas mumpuni sebagai juara Liga Korea Selatan 2026, terlebih setelah mampu meraih kemenangan telak 5-0 dan 3-0 pada laga-laga sebelumnya.

Juru taktik asal Kroasia itu menilai motivasi FC Seoul untuk melangkah jauh di pentas Asia sangat besar.

"Menurut saya mereka fokus (AFC Champions League 2) untuk lolos dari grup. Jadi mereka memainkan pertandingan yang bagus, mereka juga perlu memainkan dua pertandingan lagi. Jadi mereka fokus untuk melaju ke babak 16 besar, jadi mari kita lihat besok apa yang akan terjadi," kata Tolic, dikutip dari laman resmi Persib, Rabu (25/11/2026).

Marc Klok beraksi di laga FC Seoul vs Persib Bandung (Foto: AFC)

1. Persib Siapkan Skuad Terbaik

Untuk meredam agresivitas tim tamu, Tolic memastikan Persib akan berupaya memainkan komposisi terbaik yang tersedia. Ia menekankan pentingnya organisasi permainan dan fokus penuh sepanjang 90 menit agar lawan tidak mudah mencetak gol.

Konsistensi serta ketajaman penyelesaian akhir disebut Tolic sebagai kunci utama mengamankan hasil maksimal di kandang.

"Seoul ingin menurunkan tim terbaik dan kami juga akan menurunkan tim terbaik. Kami selalu mencoba, kami selalu punya beberapa ide tentang bagaimana kami ingin bermain dan mari kita lihat ketika pertandingan dimulai. Kita akan lihat. Pertandingan dimainkan 90 menit, jadi kami perlu tetap stabil, terorganisir, dan tidak kebobolan gol-gol mudah, mencoba memanfaatkan peluang kami dan berharap yang terbaik pada akhirnya," tambahnya.