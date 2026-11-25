Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs FC Seoul Malam Ini, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs FC Seoul di matchday kelima Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 sudah dirilis. Berdasarkan jadwal, laga akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Rabu (25/11/2026) pukul 19.15 WIB dan live di RCTI.

1. Persib Bandung Incar Kemenangan

Persib Bandung memang sudah dipastikan lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. Namun, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- belum mengunci tempat sebagai juara grup.

Persib Bandung incar kemenangan atas FC Seoul. (Foto: Instagram/@persib)

Skuad asuhan Igor Tolic membutuhkan satu angka tambahan untuk memastikan tempat sebagai juara grup. Meski hanya butuh satu poin tambahan untuk juara grup, kapten Persib Bandung Marc Klok memastikan skuad Maung Bandung mengincar kemenangan atas FC Seoul.

"Dan kami sangat bersemangat. Pertandingan ketiga dalam satu minggu. Kami sangat bersemangat lagi untuk bermain di kandang dan menjaga rentetan kemenangan bersama-sama," kata Marc Klok, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (25/11/2026).

2. Laga Sulit

Meski begitu, Marc Klok mengatakan laga melawan FC Seoul tidak akan mudah. Karena itu, ia memastikan Persib Bandung akan berjuang habis-habisan melawan FC Seoul.