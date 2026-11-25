Ogah Berikan Poin untuk FC Seoul, Persib Bandung Tetap Bidik Kemenangan di GBLA

BANDUNG – Persib Bandung bertekad mengamankan poin penuh saat menjamu wakil Korea Selatan, FC Seoul, meski tiket menuju babak 16 besar AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027 sudah berada dalam genggaman. Pelatih Persib, Igor Tolic memastikan anak asuhnya tidak akan mengendurkan serangan dan menolak berbagi poin di hadapan pendukung sendiri.

Pertemuan kedua tim ini tersaji dalam pertandingan kelima Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11/2026) pukul 19.15 WIB.

1. Waspadai Motivasi Tinggi Tim Tamu

Igor Tolic menegaskan kemenangan tetap menjadi target utama dalam laga nanti. Tambahan tiga poin akan membuat Persib semakin kokoh di puncak klasemen karena saat ini belum terkalahkan dari empat laga.

Sementara itu, FC Seoul membutuhkan hasil positif demi menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Tim asal Korea Selatan tersebut tengah bersaing ketat bersama Melbourne Victory FC dan The Cong Viettel.

Mariano Peralta dan Luka Menalo (Instagram/@persib)

Igor Tolic mengatakan timnya tidak boleh memandang lawan sebelah mata. Hal tersebut dikarenakan Marc Klok dan kolega tidak mau kehilangan poin saat bermain di kandang.

"Saya pikir mereka fokus (AFC Champions League Two) untuk lolos dari grup. Jadi mereka memainkan pertandingan yang bagus, mereka juga perlu memainkan dua pertandingan lagi," kata Igor Tolic dilansir dari laman Persib, dikutip Rabu (25/11/2026).

"Jadi mereka fokus untuk melaju ke babak 16 besar, jadi mari kita lihat besok apa yang akan terjadi," tanbahnya.