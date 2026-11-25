Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027

BANDUNG – Persib Bandung akan menjamu wakil Korea Selatan, FC Seoul, pada laga kelima Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027 malam ini. Pertandingan bergengsi tersebut bakal digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Rabu (25/11/2026) mulai pukul 19.15 WIB dan disiarkan secara langsung oleh RCTI.

Meski sudah mengantongi tiket lolos ke babak 16 besar, Skuad Maung Bandung dipastikan tidak akan tampil setengah hati di hadapan pendukungnya sendiri. Tambahan tiga poin tetap menjadi incaran utama guna memperkukuh posisi puncak klasemen sekaligus menjaga rekor belum terkalahkan dari empat pertandingan sebelumnya.

Di sisi lain, FC Seoul datang ke Bandung dengan misi wajib menang demi memelihara peluang melaju ke fase gugur. Klub ibu kota Korea Selatan tersebut tengah terlibat persaingan ketat memperebutkan tiket tersisa bersama Melbourne Victory FC dan The Cong Viettel.

1. Tekad FC Seoul Kalahkan Maung Bandung

Pelatih FC Seoul, Kim Gi-dong, menegaskan timnya telah menjalani persiapan matang dan membawa komposisi terbaik untuk mencuri poin penuh di markas Persib. Ia menyadari perlawanan tuan rumah akan sangat menyulitkan sepanjang 90 menit, namun timnya siap mengerahkan seluruh kemampuan demi bertahan di kompetisi ini.

Skuad FC Seoul (Foto: Instagram/@fcseoul)

"Kami harus menang di pertandingan besok agar bisa lolos ke babak 16 besar. Kami datang dengan tekad harus menang besok," kata Kim Gi-dong dikutip dari laman resmi Persib, Rabu (25/11/2026).

Kim Gi-dong pun memandang duel kontra Persib sebagai partai krusial yang menuntut fokus maksimal dari seluruh anak asuhnya.

"Sebagai pelatih saya menilai pertandingan penting, sehingga saya menyusun skuad seperti ini untuk mengerahkan kekuatan penuh pada laga besok," tambahnya.