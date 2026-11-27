Persib Bandung Jadi Satu-satunya Tim yang Sapu Bersih Kemenangan di AFC Champions League 2 2026-2027

Persib Bandung menjadi satu-satunya tim yang masih sempurna di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: Instagram/@marianoperalta.9)

PERSIB Bandung menjadi satu-satunya tim yang menyapu bersih kemenangan di AFC Champions League 2 2026-2027! Rekor gila itu tidak hanya mengungguli tim kawasan Timur, tapi juga di Barat.

Terbaru, Persib mengalahkan raksasa Korea Selatan FC Seoul dengan skor 3-1. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu 25 November 2026 malam WIB.

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Kemenangan itu memastikan Persib tampil sebagai juara Grup E dengan 15 poin. Maung Bandung menyapu bersih lima laga di fase grup yang sudah dijalani, dengan angka penuh.

Bahkan, Persib jadi satu-satunya tim yang menorehkan rekor sempurna di fase grup. Hal itu dipastikan setelah wakil Jepang, Machida Zelvia, kalah 0-2 dari jagoan Kamboja, PKR Svay Rieng, di matchday lima.

Alhasil, Machida Zelvia hanya bisa mencatatkan empat kemenangan dari lima laga dengan 12 poin. Angka itu sama seperti raihan Al-Wahda (UEA) di Grup A dan Al-Rayyan (Qatar) di Grup C.

Sementara itu, ada dua tim lain yang mendekati perolehan poin Persib. Mereka adalah Al-Jazira (UEA) di Grup B dan Lion City Sailors (Singapura) di Grup F.