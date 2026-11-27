Calvin Verdonk Tampil Solid Lawan Bayern Munich, Pelatih Lille: Pemain Underrated!

LILLE – Pelatih LOSC Lille, Davide Ancelotti, memuji penampilan solid Calvin Verdonk di laga kontra Bayern Munich. Apalagi, bek Timnas Indonesia itu membantu timnya menang 2-1!

Duel LOSC Lille vs Bayern Munich itu merupakan matchday lima Liga Champions 2026-2027. Laga digelar di Stadion Pierre-Mauroy, Lille, Prancis, Kamis 26 November 2026 dini hari WIB.

Les Dogues yang bermain di depan pendukung sendiri kebobolan lebih dulu lewat Dayot Upamecano (15'). Akan tetapi, Lille membalas lewat gol Ayase Ueda (62') dan gol bunuh diri Aleksandar Pavlovic (65').

1. Sanjung Semua Pemain

Davide Ancelotti merangkul Calvin Verdonk usai laga LOSC Lille vs Bayern Munich (Foto: UEFA)

Ancelotti merasa sangat senang dengan kemenangan manis anak asuhnya. Putra pelatih legendaris Carlo Ancelotti itu pun menyanjung semua pemain karena memiliki peran penting dalam kemenangan tersebut.

Salah satunya adalah Calvin Verdonk yang tampil sebagai starter dalam laga tersebut. Bermain selama 90 menit, ia mampu menjaga sisi kiri pertahanan tuan rumah.

2. Pemain Underrated

Menurut catatan Sofa Score, Verdonk mampu membukukan 11 kontribusi defensif, dua intersep, dan sembilan kemenangan ground duels. Menurut Ancelotti, pemain Timnas Indonesia itu mampu menunjukkan kualitasnya sebagai bek kiri yang solid.

"Calvin juga merupakan pemain yang diremehkan (underrated) dengan banyak kualitas teknis, yang malam ini menunjukkan kemampuannya untuk bermain agresif dan memenangkan duel defensif," kata Ancelotti dikutip dari laman resmi Lille, Jumat (27/11/2026).