Jose Mourinho Ungkap Kunci Rahasia Kebangkitan Real Madrid Menang 5-1 atas PSV di Liga Champions 2026-2027

MADRID – Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengakui keputusannya mencadangkan Jude Bellingham sejak awal laga hampir menjadi blunder sebelum akhirnya timnya menang telak 5-1 atas PSV Eindhoven. Kemenangan krusial pada fase liga Liga Champions 2026-2027 itu diraih di Stadion Santiago Bernabeu pada Rabu (25/11/2026) dini hari WIB.

Sempat tertinggal lebih dulu lewat eksekusi penalti Ivan Perisic di babak pertama, Los Blancos bangkit secara dramatis selepas jeda dengan memberondong lima gol ke gawang wakil Belanda tersebut. Pesta gol kebangkitan Madrid dibuka oleh Federico Valverde pada menit ke-50, diikuti gol pembalik keadaan dari Jude Bellingham sepuluh menit berselang.

Dominasi tuan rumah kian tak terbendung setelah Kylian Mbappe mencetak dua gol beruntun, termasuk gol ketiga pada menit ke-64, sebelum Vinicius Junior melengkapi kemenangan menjadi 5-1. Tambahan tiga poin ini membuat Real Madrid kukuh di puncak klasemen sementara dengan koleksi sempurna 15 poin dari lima pertandingan, sedangkan PSV terpuruk di posisi ke-28 dengan empat poin.

Usai pertandingan, Mourinho mengungkapkan perolehan 15 poin menjadi modal besar bagi timnya untuk mengamankan tiket lolos otomatis tanpa melewati fase play-off. Menurutnya, raihan tiga hingga empat poin tambahan pada laga sisa sudah cukup untuk mengunci posisi aman tersebut.

. Jose Mourinho. (Foto: Instagram/realmadrid)

1. Rahasia Ruang Ganti

Mourinho menilai kunci utama kebangkitan Real Madrid terletak pada perubahan mentalitas bermain pada paruh kedua pertandingan. Pada babak pertama, ia melihat skuadnya gagal menemukan ritme permainan, kurang agresif menekan lawan, serta kerap kalah dalam duel-duel individu.

Situasi berbalik total setelah turun minum karena lini pertahanan Madrid berani bermain jauh lebih tinggi dan menerapkan tekanan ketat. Strategi tersebut membuat para pemain PSV kesulitan mengalirkan bola secara bersih dari lini tengah.

Meski demikian, juru taktik asal Portugal itu menolak membocorkan instruksi atau pembicaraan spesifik yang ia sampaikan kepada para pemain di ruang ganti saat jeda pertandingan.

"Ruang ganti itu seperti Vegas. Apa yang terjadi di Vegas tetap berada di Vegas. Kami berbicara. Kami berteman dan kami berbicara," ujar Mourinho, melansir dari Diario AS, Rabu (25/11/2026).