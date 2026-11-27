Kembali ke Borneo FC, Joaquin Gomez Ingin Tuntaskan Pekerjaan

SAMARINDA – Joaquin Gomez kembali menangani Borneo FC. Ia langsung bertekad menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda gara-gara berpisah.

Kembali ke Samarinda menjadi momen istimewa bagi Gomez. Ia bukanlah sosok asing karena pernah menangani Pesut Etam pada paruh kedua Liga Indonesia atau Super League 2024-2025.

1. Pencapaian Lebih Baik

Karena itu, Gomez pun menyambut kesempatan kedua ini dengan antusias. Ia berharap dapat membawa tim meraih pencapaian lebih baik.

"Saya sangat, sangat bahagia bisa kembali ke Borneo FC. Klub ini terasa begitu spesial bagi saya. Saya merasa masih ada pekerjaan yang belum kami selesaikan," ujar Gomez dilansir dari laman resmi I.League, Jumat (27/11/2026).

2. Sweet Home Alabama

Pria asal Spanyol itu juga menyampaikan pesan kepada suporter Borneo FC agar terus memberikan dukungan dalam perjalanan tim. Ia berjanji akan mengerahkan kemampuan, energi, dan semangat terbaik demi menghadirkan hasil yang membanggakan bagi masyarakat Samarinda.

Salah satu kenangan yang masih melekat dalam ingatan Gomez adalah suasana Stadion Segiri ketika suporter menyambut pertandingan dengan lagu Sweet Home Alabama milik Lynyrd Skynyrd. Lagu tersebut kerap diputar sebagai simbol kepulangan dan kebersamaan di markas Borneo FC.

Bagi Gomez, momen tersebut memiliki makna tersendiri dan bukan sekadar pengalaman biasa selama menangani tim asal Samarinda, Kalimantan Timur, itu. Ia mengaku setiap kali mendengar lagu itu, pikirannya langsung tertuju pada atmosfer stadion bahkan ketika sedang berada jauh.