Hasil Borneo FC vs Persita Tangerang di Super League 2026-2027: Pendekar Cisadane Comeback Dramatis 3-2

SAMARINDA – Persita Tangerang mengamankan kemenangan dramatis 3-2 atas tuan rumah Borneo FC pada pekan ke-11 Super League 2026-2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Kamis (26/11/2026) sore WIB. Pendekar Cisadane –julukan Persita– berhasil membalikkan keadaan setelah dua kali tertinggal sebelum memastikan tiga poin lewat gol di masa injury time.

Berkat kemenangan 3-2 itu, Persita pun kini naik ke peringkat kedua di klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan 21 poin. Sedangkan Borneo FC terjerembab di posisi ke-12 dengan 11 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borneo FC yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri langsung mengambil inisiatif serangan sejak pertandingan dimulai. Juan Villa menjadi motor permainan Pesut Etam –julukan Borneo FC– dengan mengatur alur serangan sekaligus menciptakan sejumlah peluang bagi rekan-rekannya.

Di sisi lain, Persita lebih memilih bermain menunggu dan memanfaatkan kesalahan lawan untuk melancarkan serangan balik. Namun, strategi tersebut belum mampu memberikan hasil maksimal bagi tim tamu pada awal pertandingan.

Borneo FC vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/persita.official)

Borneo FC kemudian mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-34 setelah Pablo Ganet melakukan handball di dalam kotak terlarang. Wasit menunjuk titik putih setelah melakukan pengecekan melalui Video Assistant Referee (VAR).

Juan Villa yang dipercaya sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Tendangannya ke sisi kanan gawang membawa Borneo FC unggul 1-0 atas Persita.

Keunggulan tersebut tidak bertahan lama karena Persita berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Kali ini, giliran Van Basty Sousa yang melakukan handball ketika berusaha menghalau tendangan Rayco Rodriguez.

Alexandre Ramalingom maju sebagai algojo penalti dan sukses menaklukkan penjaga gawang Borneo FC. Sepakannya ke sisi kanan gawang membuat skor berubah menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir.