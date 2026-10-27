Usung Misi Bangkit di Maguwoharjo, PSS Sleman Siap Redam Perlawanan Borneo FC

YOGYAKARTA – PSS Sleman bersiap melakoni laga kandang penting saat menjamu Borneo FC pada pekan ketujuh Super League 2026-2027. Pelatih PSS, Pieter Huistra, mengimbau anak asuhnya untuk menggalang kewaspadaan penuh dan mengaku telah mengantongi hasil analisis kekuatan tim lawan.

Pertandingan yang mempertemukan PSS Sleman dengan tim berjuluk Pesut Etam tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Selasa (27/10/2026) pukul 15.30 WIB. Tuan rumah yang dijuluki Super Elang Jawa itu menegaskan kesiapannya untuk meredam potensi ancaman dari tim tamu.

Pieter Huistra menatap pertandingan ini dengan fokus penuh untuk membawa timnya kembali ke jalur kemenangan. Laga kandang tersebut menjadi kesempatan bagi Super Elang Jawa untuk bangkit setelah menelan kekalahan pada pekan sebelumnya.

Perjalanan PSS Sleman pada awal musim ini sempat diwarnai tiga kekalahan beruntun dalam tiga pertandingan pertama. Namun, mereka kemudian menunjukkan perbaikan dengan meraih kemenangan atas PSM Makassar 3-0 dan bermain imbang saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya 2-2.

Sayangnya, tren positif tersebut terhenti pada pekan keenam setelah PSS Sleman kalah dari Persik Kediri 1-2. Situasi serupa juga dialami Borneo FC yang baru saja menelan kekalahan saat menghadapi Java United FC 1-2 di laga tandang akhir pekan lalu.

Persebaya Surabaya vs PSS Sleman. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

1. Siasat Huistra

Pieter Huistra mengakui hasil pertandingan terakhir belum sesuai dengan harapan timnya. Meski demikian, dia memastikan persiapan Super Elang Jawa berjalan baik di tengah jadwal kompetisi yang cukup padat.

“Persiapan kami berjalan dengan baik. Pada laga terakhir lawan Persik, sedikit mengecewakan dengan hasil yang didapat. Dan sekarang kami punya jadwal padat dengan empat pertandingan yang berdekatan. Jadi ini akan menjadi periode yang menyibukkan,” kata Huistra dikutip dari situs resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Selasa (27/10/2026).