Usai Hajar PSS Sleman 2-1, Persik Kediri Makin Percaya Diri Hadapi Persija Jakarta

KEDIRI – Persik Kediri mengantongi modal berharga jelang melakoni laga tandang berat kontra Persija Jakarta pada pekan ketujuh Super League 2026-2027 di Jakarta International Stadium (JIS), pada Senin 26 Oktober 2026 mendatang. Tim berjuluk Macan Putih tersebut datang dengan kepercayaan diri tinggi usai memetik hasil positif di laga sebelumnya.

Skuad Macan Putih -julukan Persik- baru saja meraih kemenangan 2-1 atas PSS Sleman dalam pekan keenam Super League 2026-2027. Laga itu berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Kamis (22/10/2026) sore WIB.

1. Pendekatan Humanis

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengatakan terus menguatkan chemistry tim asuhannya. Pasalnya, hal itu bisa menjadi modal timnya dapat menampilkan performa terbaiknya dalam setiap laga yang dimainkan.

"Semua elemen tim selalu menjaga kekompakan. Baik di dalam maupun luar lapangan. Mereka menjalin komunikasi personal secara akrab. Sehingga ikatan batin para pemain makin kuat," kata Marcos Reina dilansir dari laman resmi PT LIB, Kamis (22/10/2026).

Persik Kediri (Foto: Instagram/persikfcofficial)

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan jadwal kompetisi memang sangat padat yang menjadi tantangan untuk setiap tim. Namun, dia akan tetap mengelola semuanya dengan pendekatan humanis.

"Pemain adalah manusia. Mereka punya spirit, emosi, dan kelelahan di pertandingan. Saya pun perlakukan dengan pendekatan humanis. Kita lihat para pemain tampak ceria saat latihan. Suasana hati ini berpengaruh besar di pertandingan," tambahnya.