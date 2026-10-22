Michael Carrick Dipecat Setelah Manchester United Kalah 1-4 dari Como 1907 di Liga Champions 2026-2027?

Nasib Michael Carrick di ujung tanduk setelah Manchester United kalah 1-4 dari Como 1907. (Foto: Laman resmi Manchester United)

MICHAEL Carrick dipecat setelah Manchester United kalah 1-4 dari Como 1907 di Liga Champions 2026-2027? Manchester United mengalami kekalahan memalukan dari klub debutan Liga Champions, Como 1907.

Kekalahan itu membuat Setan Merah terdampar ke posisi 20 klasemen sementara Liga Champions 2026-2027 dengan tiga angka. Hasil ini memperpanjang puasa kemenangan Manchester United asuhan Michael Carrick.

Dalam tujuh laga terkini, Manchester United hanya mendapatkan tiga imbang dan empat kalah. Kondisi ini membuat masa depan Michael Carrick sebagai pelatih Manchester United menjadi pertanyaan.

1. Nasib Michael Carrick Di Ujung Tanduk

Juru bicara salah satu rumah taruhan di Inggris, James Mackie, memastikan nasib Michael Carrick sebagai pelatih Manchester United berada di ujung tanduk. Ia pun menyebut beberapa pelatih yang mungkin menggantikan posisi Michael Carrick.

Salah satu pelatih yang paling kencang dikaitkan dengan Manchester United adalah eks juru taktik Newcastle United, Eddie Howe. Selain pelatih asal Inggris itu, ada juga nama mantan arsitek Juventus dan Inter Milan, Antonio Conte.

“Karier Michael Carrick sebagai manajer Manchester United kembali mengalami situasi suram pada Rabu malam setelah timnya kalah telak 1-4 saat bertandang ke markas klub Italia, Como, dalam pertandingan Liga Champions,” kata James Mackie, Okezone mengutip dari The Sun, Kamis (22/10/2026).