4 Rekor Calvin Verdonk di Liga Champions 2026-2027, Nomor 1 Bikin Raksasa Jerman Bayern Munich Tak Berkutik!

LILLE – Bek sayap Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, terus mengukir prestasi yang luar biasa dalam karier sepak bolanya di Eropa bersama klub Prancis, LOSC Lille. Pemain berusia 29 tahun tersebut sukses mencatatkan sejarah baru usai membantu timnya menumbangkan raksasa Bundesliga, Bayern Munich, dengan skor 2-1 pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026-2027, Kamis 26 November 2026 dini hari WIB.

Di bawah arahan pelatih Davide Ancelotti, Verdonk tampil begitu solid sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 6 tekel sukses, 8 recovery, 3 sapuan, serta memenangkan 9 dari 10 duel. Hingga selesainya pekan kelima, ia telah mengoleksi total 282-283 menit bermain dari empat penampilan, termasuk tiga kali dipercaya tampil penuh sebagai starter secara beruntun.

Keberhasilan membawa Lille menaklukkan Bayern Munich melengkapi deretan tonggak sejarah yang berhasil ditorehkan Verdonk bagi sepak bola Indonesia di kompetisi antarklub paling elite Benua Biru tersebut.

Berikut 4 rekor fantastis Calvin Verdonk di Liga Champions 2026-2027:

1. Pemain Indonesia Pertama yang Meraih Kemenangan di Liga Champions

Kemenangan 2-1 atas Bayern Munich resmi menahbiskan Calvin Verdonk sebagai pemain Indonesia pertama dalam sejarah yang mampu merasakan kemenangan di ajang Liga Champions. Tidak hanya itu, hasil manis ini juga memutus rekor tak terkalahkan Bayern Munich sepanjang musim ini sekaligus menjadi kemenangan perdana Lille atas Die Roten dalam sejarah pertemuan kedua tim.

Dalam laga bersejarah ini, Verdonk tampil impresif dengan 62 sentuhan, akurasi umpan mencapai 83 persen (30/36), dan 75 persen dribel sukses (3/4).

Calvin Verdonk tampil sebagai strater di laga LOSC Lille vs Bayern Munich TimnasXtra

2. Pemain Indonesia Pertama Peraih Gelar Man of the Match (MOTM)

Sebelum menaklukkan Bayern Munich, Verdonk lebih dulu mencuri perhatian publik Eropa pada matchday keempat fase liga. Saat Lille bermain imbang tanpa gol (0-0) menghadapi Bodo/Glimt, performa tangguh Verdonk di sisi pertahanan membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik atau Man of the Match (MOTM), sebuah pencapaian perdana bagi pesepak bola asal Indonesia.