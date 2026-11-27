Kata-Kata Calvin Verdonk Usai LOSC Lille Bungkam Bayern Munich 2-1 di Liga Champions 2026-2027

LILLE – Calvin Verdonk akhirnya buka suara usai membantu LOSC Lille mengalahkan Bayern Munich 2-1 di Liga Champions 2026-2027. Ia pun berterima kasih atas dukungan dari para suporter setia klub.

Laga LOSC Lille vs Bayern Munich itu merupakan matchday lima Liga Champions 2026-2027. Duel digelar di Stadion Pierre-Mauroy, Lille, Prancis, Kamis 26 November 2026 dini hari WIB.

Calvin Verdonk beraksi di laga LOSC Lille vs Bayern Munich yang berakhir 2-1 (Foto: UEFA)

Les Dogues yang bermain di depan pendukung sendiri kebobolan lebih dulu lewat Dayot Upamecano (15'). Akan tetapi, Lille membalas lewat gol Ayase Ueda (62') dan gol bunuh diri Aleksandar Pavlovic (65').

1. Tantangan

Dalam laga itu, Verdonk tampil selama 90 menit. Menurut catatan Sofa Score, ia mampu membukukan 11 kontribusi defensif, dua intersep, dan sembilan kemenangan ground duels.

Kengototan Verdonk itu mendapat pujian dari penggemar dan pelatih. Ia pun mengaku senang dengan kemenangan tersebut. Bek Timnas Indonesia tersebut lalu bicara soal tantangan.

“Jangan pernah mundur dari sebuah tantangan. Kemenangan besar, malam besar di (kompetisi Eropa). Terima kasih kepada suporter atas semua dukungan luar biasa Anda. Bersama, kita kuat,” tulis Verdonk di akun Instagram @c.verdonk, Jumat (27/11/2026).