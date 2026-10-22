Hasil Babak Pertama Madura United vs Persib Bandung: Sengit, Skor Masih 0-0

PAMEKASAN – Duel sengit tersaji pada babak pertama pertandingan pekan keenam Super League 2026-2027 antara Madura United vs Persib Bandung. Bertanding di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur pada Kamis (22/10/2026) malam WIB, kedua tim harus puas mengakhiri paruh pertama dengan skor imbang 0-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung mencoba mengontrol permainan sejak awal pertandingan babak pertama. Tapi, upaya tim berjuluk Maung Bandung masih belum efektif.

Madura United yang bermain sebagai tuan rumah tampil percaya diri. Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- mengandalkan serangan cepat serta umpan panjang.

Beberapa peluang tercipta, tetapi belum ada gol hingga menit ke-15. Persib mulai kembali untuk keluar dari tekanan dengan serangan dari sisi sayap.

Upaya permainan umpan silang berhasil diantisipasi oleh Madura United. Pada menit ke-20, wasit sempat mengecek potensi pelanggaran di kotak penalti Persib.

Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Namun, wasit akhirnya memutuskan pemain Persib tak melakukan pelanggaran. Selepas itu, jual beli serangan terjadi antara kedua tim. Persib bermain dengan kombinasi umpan, sementara Madura United lebih bersabar.

Memasuki menit-menit akhir, Madura United terus menekan pertahanan Persib. Serangan masif dari Paulo Gali dan kolega berulang kali mengancam gawang Maung Bandung.