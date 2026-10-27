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Hasil Super League 2026-2027: Borneo Bungkam Tuan Rumah PSS Sleman

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |18:15 WIB
Hasil Super League 2026-2027: Borneo Bungkam Tuan Rumah PSS Sleman
Hasil Super League 2026-2027: Borneo Bungkam Tuan Rumah PSS Sleman (Instagram/@borneofc.id)
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JAKARTA - PSS Sleman kalah 1-2 dari Borneo FC pada pekan ketujuh Super League 2026-2027. Kedua tim bertemu di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (27/10/2026) sore.

Babak Pertama

PSS dan Borneo FC langsung tampil ngotot sejak awal babak pertama. Kedua tim saling keluar menyerang untuk mencetak gol. 

Skuad Pesut Etam, julukan Borneo FC, berhasil unggul lebih dahulu atas PSS pada menit ke-38. Gol tersebut dicetak Rahmad Dandy Sonriza usai memanfaatkan umpan Juan Villa.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Borneo FC pun unggul 1-0 atas Skuad Super Elang Jawa, julukan PSS.

PSS Sleman vs Borneo FC (Instagram/@borneofc.id)
PSS Sleman vs Borneo FC (Instagram/@borneofc.id)

Babak Kedua 

PSS bermain lebih agresif di babak kedua dengan berusaha menekan pertahanan Borneo FC. Namun, pertahanan Borneo FC masih kokoh untuk menghalau serangan yang datang.

Pada menit ke-75, Borneo FC berhasil menambah pundi-pundi gol ke gawang tim tuan rumah. Kali ini gol tersebut dicetak oleh Hugo Samir usai memanfaatkan umpan Arthur dr Moura.

PSS berhasil memperkecil ketertinggalannya dari lawan, pada menit ke-86. Gol tersebut dicetak oleh Matheus Fornazari setelah manfaatkan umpan Gustavo Tocantins.

Hingga pertandingan berakhir, tak ada gol tambahan tercipta. Pertandingan pun berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Borneo FC. 

 

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