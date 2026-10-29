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PSS Sleman Sudah Kalah 5 Kali di Super League 2026-2027, Riko Simanjuntak: Saya Minta Maaf!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |03:05 WIB
PSS Sleman Sudah Kalah 5 Kali di Super League 2026-2027, Riko Simanjuntak: Saya Minta Maaf!
Riko Simanjuntak minta maaf PSS Sleman kalah 1-2 dari Borneo FC. (Foto: iLeague)
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WINGER PSS Sleman, Riko Simanjuntak, meminta maaf usai Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- kembali menelan kekalahan. Riko Simanjuntak mengakui, ini merupakan kekalahan yang menyakitkan untuk tim.

PSS Sleman tunduk 1-2 dari Borneo FC Samarinda di pekan ketujuh Super League 2026-2027. Laga itu berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada Selasa 27 Oktober 2026 sore WIB.

PSS Sleman kalah 1-2 dari Borneo FC. (Foto: Instagram/@borneofc.id)
PSS Sleman kalah 1-2 dari Borneo FC. (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Sebagai tuan rumah, Super Elang Jawa justru tak bisa mendominasi. Mereka kebobolan lebih dulu via Dandy Sonriza (38'). PSS Sleman kemudian kehilangan Stefan Ashkovski yang terkena kartu merah langsung pada menit 43.

PSS Sleman kembali merana setelah Hugo Samir (75') berhasil menggandakan keunggulan. Super Elang Jawa pun hanya bisa membalaskan satu gol via Matheus Fornazari (86').

1. Pukulan Telak bagi PSS Sleman

Riko Simanjuntak mengatakan kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi PSS Sleman. Mantan pemain Persija Jakarta itu pun meminta maaf karena Super Elang Jawa tak bisa merebut kemenangan.

"Atas nama seluruh pemain, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh suporter yang hadir langsung di stadion maupun yang tidak dapat hadir, atas hasil pertandingan ini. Tentu saja, hasil ini bukanlah hasil yang kami inginkan,” ucap Riko Simanjuntak, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Kamis (29/10/2026).

 

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