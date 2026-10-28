Pemicu Kebangkitan Persija Jakarta saat Tekuk Persik Kediri, Rizky Ridho Puji Peran Penting Shin Tae-yong

JAKARTA - Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, membeberkan faktor kunci di balik keberhasilan timnya membalikkan keadaan saat menghadapi Persik Kediri. Bek Timnas Indonesia tersebut mengungkapkan adanya instruksi serta motivasi krusial dari pelatih Persija, Shin Tae-yong saat tim dalam posisi tertinggal.

Persija Jakarta berhasil mengunci tiga poin usai menumbangkan Persik Kediri 2-1 pada pekan ketujuh Super League 2026-2027. Pertandingan sengit tersebut berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, pada Senin 26 Oktober 2026 malam WIB.

Dalam pertandingan tersebut, Macan Kemayoran –julukan Persija– langsung tertinggal saat laga baru berjalan 10 menit. Gol cepat Imanol Garcia (10') sempat membuat pendukung tim tuan rumah terdiam.

Persija kemudian terus menjaga intensitas serangan hingga babak kedua. Dominasi itu akhirnya melahirkan dua gol balasan yang tercipta dalam kurun waktu lima menit melalui Denis Kolinger (64') dan Rizky Ridho (66').

Rizky Ridho (Instagram/@persija)

1. Suntikan Semangat

Di balik kemenangan manis itu, Ridho menyebut suporter sebagai bahan bakar semangat ketika tim sempat tertinggal. Ia pun mengakui ada peran besar Shin Tae-yong yang jeli menyesuaikan taktik serta membakar motivasi pemain selama pertandingan.

"Kami tahu, kami bermain di kandang. Kami juga tidak ingin kalah di hadapan suporter sendiri," kata Ridho dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (28/10/2026).