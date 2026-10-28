Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pemicu Kebangkitan Persija Jakarta saat Tekuk Persik Kediri, Rizky Ridho Puji Peran Penting Shin Tae-yong

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |04:05 WIB
Pemicu Kebangkitan Persija Jakarta saat Tekuk Persik Kediri, Rizky Ridho Puji Peran Penting Shin Tae-yong
Pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA - Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, membeberkan faktor kunci di balik keberhasilan timnya membalikkan keadaan saat menghadapi Persik Kediri. Bek Timnas Indonesia tersebut mengungkapkan adanya instruksi serta motivasi krusial dari pelatih Persija, Shin Tae-yong saat tim dalam posisi tertinggal.

Persija Jakarta berhasil mengunci tiga poin usai menumbangkan Persik Kediri 2-1 pada pekan ketujuh Super League 2026-2027. Pertandingan sengit tersebut berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, pada Senin 26 Oktober 2026 malam WIB.

Dalam pertandingan tersebut, Macan Kemayoran –julukan Persija– langsung tertinggal saat laga baru berjalan 10 menit. Gol cepat Imanol Garcia (10') sempat membuat pendukung tim tuan rumah terdiam.

Persija kemudian terus menjaga intensitas serangan hingga babak kedua. Dominasi itu akhirnya melahirkan dua gol balasan yang tercipta dalam kurun waktu lima menit melalui Denis Kolinger (64') dan Rizky Ridho (66').

Rizky Ridho (Instagram/@persija)
Rizky Ridho (Instagram/@persija)

1. Suntikan Semangat

Di balik kemenangan manis itu, Ridho menyebut suporter sebagai bahan bakar semangat ketika tim sempat tertinggal. Ia pun mengakui ada peran besar Shin Tae-yong yang jeli menyesuaikan taktik serta membakar motivasi pemain selama pertandingan.

"Kami tahu, kami bermain di kandang. Kami juga tidak ingin kalah di hadapan suporter sendiri," kata Ridho dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (28/10/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/49/3250455/persik_kediri-nLPl_large.jpg
Tumbang di Markas Persija Jakarta, Marcos Reina Tetap Apresiasi Perjuangan Skuad Persik Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/49/3250376/rizky_ridho-2xlY_large.jpg
Buntut Konser Musik, Persija Jakarta Keluhkan Kualitas Rumput Lapangan JIS yang Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/49/3250505/pss_sleman_vs_borneo_fc-XN1v_large.jpg
Hasil Super League 2026-2027: Borneo Bungkam Tuan Rumah PSS Sleman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/49/3250484/persita_vs_persija-2aj1_large.jpg
2 Tim Super League 2026-2027 Belum Terkalahkan hingga Pekan Ketujuh, Bukan Persija Jakarta!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/27/51/1765179/koni-banten-dan-panitia-terus-matangkan-persiapan-porprov-vii-di-tangsel-slm.webp
KONI Banten dan Panitia Terus Matangkan Persiapan Porprov VII di Tangsel
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/18/pelatih_persija_jakarta_shin_tae_yong.jpg
Shin Tae-yong Murka soal Rumput JIS, JakPro Ungkap Cara Perbaikan Lapangan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement