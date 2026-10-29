Nadeo Argawinata Ungkap Syarat Persija Jakarta agar Juara Super League 2026-2027

Nadeo Argawinata minta Persija Jakarta konsisten demi gelar juara Super League 2026-2027. (Foto: Media Persija Jakarta)

PERSIJA Jakarta memasang target juara di Super League 2026-2027. Kebetulan, performa Persija Jakarta sejauh ini cukup positif untuk mengejar target di atas. Untuk sementara, Persija Jakarta berada di puncak klasemen Super League 2026-2027 dengan 18 poin, unggul empat angka atas Dewa United di posisi dua.

Di lanjutan pekan ketujuh Super League 2026-2027, skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- meraih kemenangan 2-1 atas Persik Kediri. Laga itu berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada Senin 26 Oktober 2026 malam WIB.

Rizky Ridho cetak gol penentu kemenangan Persija Jakarta atas Persik Kediri. (Foto: Persija Jakarta)

1. Persija Jakarta Wajib Jaga Konsistensi

Pemain Persija Jakarta Nadeo Argawinata mengaku senang timnya meraih hasil maksimal atas Persik Kediri. Namun, ia menekankan Persija Jakarta sarus menjaga konsistensi performa agar gelar juara Super League 2026-2027 dapat diamankan.

"Ini menjadi modal bagus untuk mempertahankan posisi. Sekali lagi, saya bersyukur," kata Nadeo Argawinata, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (29/10/2026).

"Semoga kami selalu konsisten dan terus berada di jalur yang tepat,” lanjut kiper Timnas Indonesia tersebut.

Mantan kiper Borneo FC itu mengatakan tidak mudah mengalahkan skuad Macan Putih -julukan Persik Kediri. Pasalnya, tim tamu punya daya juang tinggi dan dihuni pemain-pemain berkualitas.

“Pertandingan yang cukup menguras tenaga dan berlangsung cukup keras. Namun, saya rasa kedua tim menampilkan performa terbaik," tegas Nadeo.