2 Pemain Persib Bandung yang Bakal Absen saat Hadapi Melbourne Victory, Nomor 1 Kena Sanksi!

Berikut dua pemain Persib Bandung yang bakal absen saat menghadapi Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

BERIKUT dua pemain Persib Bandung yang bakal absen saat menghadapi Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027. Salah satunya kena sanksi akibat kartu merah!

Duel Persib Bandung vs Melbourne Victory itu merupakan matchday 3 Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Laga akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026) pukul 19.15 WIB.

Jelang laga ini, satu pemain dipastikan akan absen. Sementara, kondisi satu nama lagi cukup diragukan karena tidak mengikuti latihan terakhir jelang laga. Siapa saja mereka?

2 Pemain Persib Bandung yang Bakal Absen saat Hadapi Melbourne Victory

1. Marc Klok

Sang kapten dipastikan absen saat menjamu Melbourne Victory. Gara-garanya, Klok terkena kartu merah pada laga melawan The Cong-Viettel FC pada pekan lalu.

Berdasarkan aturan, pemain kelahiran Amsterdam tersebut akan otomatis absen pada satu laga berikutnya. Klok tidak akan memimpin pemain-pemain Persib keluar dari ruang ganti nanti.

Tapi, pesepakbola berusia 33 tahun ini akan kembali tersedia pada laga kontra Melbourne Victory di kandang lawan pekan depan. Patut dinanti siapa yang akan diturunkan pelatih Igor Tolic untuk mengisi kekosongan di tengah.