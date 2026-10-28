5 Pemain Melbourne Victory yang Bisa Jadi Ancaman Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027, Nomor 1 Winger Tajam!

Berikut lima pemain Melbourne Victory yang bisa jadi ancaman Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

BERIKUT lima pemain Melbourne Victory yang bisa jadi ancaman Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027. Salah satunya adalah winger tajam asal Brasil!

Duel Persib Bandung vs Melbourne Victory itu merupakan matchday 3 Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Laga akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026) pukul 19.15 WIB.

Jelang laga tersebut, Persib harus mewaspadai lima pemain Melbourne Victory yang berpotensi jadi ancaman. Siapa saja mereka?

5 Pemain Melbourne Victory yang Bisa Jadi Ancaman Persib Bandung

1. Santos

Clarismario Santos Rodrigues (Foto: Instagram/@kellsantoos_)

Pemain bernama lengkap Clarismario Santos Rodrigues tersebut merupakan winger tajam milik Melbourne Victory. Musim ini, Santos sudah bikin 2 gol dari 4 laga di semua kompetisi. Semuanya dicetak di AFC Champions League 2!

Total, pemain berusia 25 tahun ini mengukir 13 gol dan 1 assist dalam 61 laga bareng Melbourne Victory di semua kompetisi sejak gabung pada 2024. Santos bakal jadi andalan tim tamu untuk mengobrak-abrik pertahanan Persib.

2. Charles Nduka

Charles Nduka (Foto: Instagram/@c.nduka0808)

Pemain berpaspor Jepang ini juga patut diwaspadai Persib. Musim ini, Nduka sudah menceploskan 1 gol dan 1 assist dalam 4 laga di semua kompetisi yang membuktikan ketajamannya.

Total, striker berusia 28 tahun tersebut bikin 6 gol dan 4 assist dalam 22 laga bersama Melbourne Victory di semua kompetisi sejak gabung musim lalu. Nduka wajib diperhatikan oleh pertahanan tuan rumah.

3. Denis Genreau

Denis Genreau (Foto: Instagram/@denisgenreau)

Pemain berusia 27 tahun ini adalah salah satu sumber kreativitas di lini tengah Persib. Genreau memang baru mengukir 2 assist dalam 4 laga di semua kompetisi musim ini. Tapi, semuanya disumbang di AFC Champions League 2!

Gelandang berlabel Timnas Australia tersebut total membukukan 3 gol dan 7 assist dalam 31 laga di semua kompetisi sejak gabung musim lalu. Lini tengah Persib wajib mematikan pergerakan Genreau.