BERIKUT lima pemain Melbourne Victory yang bisa jadi ancaman Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027. Salah satunya adalah winger tajam asal Brasil!
Duel Persib Bandung vs Melbourne Victory itu merupakan matchday 3 Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Laga akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026) pukul 19.15 WIB.
Jelang laga tersebut, Persib harus mewaspadai lima pemain Melbourne Victory yang berpotensi jadi ancaman. Siapa saja mereka?
5 Pemain Melbourne Victory yang Bisa Jadi Ancaman Persib Bandung
Pemain bernama lengkap Clarismario Santos Rodrigues tersebut merupakan winger tajam milik Melbourne Victory. Musim ini, Santos sudah bikin 2 gol dari 4 laga di semua kompetisi. Semuanya dicetak di AFC Champions League 2!
Total, pemain berusia 25 tahun ini mengukir 13 gol dan 1 assist dalam 61 laga bareng Melbourne Victory di semua kompetisi sejak gabung pada 2024. Santos bakal jadi andalan tim tamu untuk mengobrak-abrik pertahanan Persib.
Pemain berpaspor Jepang ini juga patut diwaspadai Persib. Musim ini, Nduka sudah menceploskan 1 gol dan 1 assist dalam 4 laga di semua kompetisi yang membuktikan ketajamannya.
Total, striker berusia 28 tahun tersebut bikin 6 gol dan 4 assist dalam 22 laga bersama Melbourne Victory di semua kompetisi sejak gabung musim lalu. Nduka wajib diperhatikan oleh pertahanan tuan rumah.
Pemain berusia 27 tahun ini adalah salah satu sumber kreativitas di lini tengah Persib. Genreau memang baru mengukir 2 assist dalam 4 laga di semua kompetisi musim ini. Tapi, semuanya disumbang di AFC Champions League 2!
Gelandang berlabel Timnas Australia tersebut total membukukan 3 gol dan 7 assist dalam 31 laga di semua kompetisi sejak gabung musim lalu. Lini tengah Persib wajib mematikan pergerakan Genreau.