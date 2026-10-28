Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027

BANDUNG – Persib Bandung bersiap melakoni laga krusial pada matchday ketiga Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027. Skuad berjuluk Pangeran Biru tersebut dijadwalkan menjamu wakil Australia, Melbourne Victory FC, di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, pada Rabu (28/10/2026) pukul 19.15 WIB.

Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Persib yang tengah memimpin puncak klasemen sementara Grup E dengan koleksi enam poin dari dua laga. Anak asuh Igor Tolic unggul dua angka dari Melbourne Victory yang menempati urutan kedua, sehingga kemenangan akan makin memperbesar peluang lolos ke babak 16 besar.

Modal berharga dikantongi Persib usai meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Garudayaksa FC pada pekan ketujuh Super League 2026-2027 di Stadion Pakansari, Minggu 25 Oktober 2026. Gol penentu kemenangan yang dicetak Adam Alis pada masa perpanjangan waktu babak kedua makin membakar semangat juang Pangeran Biru.

1. Suntikan Energi Bobotoh

Pelatih Persib, Igor Tolic, menggarisbawahi peran vital suporter dalam mendukung performa timnya di lapangan. Juru taktik asal Kroasia tersebut menyampaikan apresiasi mendalam kepada Bobotoh yang terus memberikan suntikan motivasi hingga peluit panjang dibunyikan.

"Saya ingin memberi terima kasih kepada Bobotoh. Karena kalau mereka tidak ada di sini sekarang, kami tidak akan menang. Mereka membawa kami hingga akhir dan kami mendapatkan energi," ujar Tolic, dikutip dari laman resmi Persib, Rabu (28/10/2026).

Bek Persib Bandung Julio Cesar (instagram/@juliocfreita44)

Menatap laga kontra Melbourne Victory, Tolic berharap atmosfer luar biasa tersebut kembali tersaji di Stadion Si Jalak Harupat. Kehadiran suporter secara penuh dinilainya bakal menjadi pilar penting untuk meruntuhkan perlawanan tim tamu.

"Terpenting adalah stadion penuh, mereka mendukung pemain dan itu yang terpenting," tegas sang pelatih.