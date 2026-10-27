Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2026-2027 jika Menang Lawan Melbourne Victory?

PERSIB Bandung lolos 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027 jika menang melawan Melbourne Victory? Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan menjamu Melbourne Victory di matchday ketiga Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 28 Oktober 2026 pukul 19.15 WIB.

Maung Bandung -julukan Persib Bandung- datang ke pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi. Selain baru menang 2-1 atas Garudayaksa FC, Persib Bandung juga memimpin klasemen sementara Grup E AFC Champions League 2 2026-2027.

Persib menang 2-1 atas Garudayaksa FC. (Foto: Persib.co.id)

Persib Bandung saat ini duduk di puncak klasemen Grup E dengan enam angka, unggul dua poin atas Melbourne Victory di posisi dua. Lanjut di posisi tiga ada The Cong-Viettel FC dengan satu angka dan di posisi juru kunci, FC Seoul, dengan nol poin.

1. Belum Lolos

Kemudian pertanyaan muncul, apakah Persib Bandung langsung lolos ke 16 besar jika menang melawan Melbourne Victory besok malam? Jawabannya belum.

Jika menang atas Melbourne Victory, koleksi poin Persib Bandung adalah sembilan angka. Sembilan poin belum cukup meloloskan Persib Bandung ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027 di matchday keempat.

2. Persib Bandung Lolos jika Menang di Melbourne

Selanjutnya pada Rabu 4 November 2026 siang WIB, Persib Bandung akan tandang ke Melbourne Victory di matchday kelima Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Jika menang atas Melbourne Victory di markas lawan, barulah Maung Bandung -julukan Persib Bandung- lolos ke 16 besar.