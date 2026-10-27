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Melbourne Victory Memble di Liga Australia 2026-2027, Jadi Bulan-bulanan Persib Bandung Besok Malam?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |10:34 WIB
Melbourne Victory Memble di Liga Australia 2026-2027, Jadi Bulan-bulanan Persib Bandung Besok Malam?
Melbourne Victory belum pernah menang di Liga 1 Australia 2026-2027. (Foto: Laman resmi Melbourne Victory)
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MELBOURNE Victory gagal menang di dua laga awal Liga Australia 2026-2027. Apakah ini tanda Melbourne Victory akan menjadi bulan-bulanan Persib Bandung saat tandang ke Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat di lanjutan Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 pada Rabu 28 Oktober 2026 pukul 19.15 WIB?

1. Melbourne Victory Kesulitan di Liga Australia

Liga 1 Australia 2026-2027 baru dimulai awal Oktober 2026. Di dua laga awal, Melbourne Victory tumbang 1-2 dari Wellington Phoenix dan bermain 1-1 dengan Melbourne City.

Melbourne Victory mendapatkan hasil lebih baik di AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Laman resmi Melbourne Victory)
Melbourne Victory mendapatkan hasil lebih baik di AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Laman resmi Melbourne Victory)

Akibatnya, Melbourne Victory saat ini terdampar di posisi delapan klasemen sementara Liga 1 Australia 2026-2027 dengan satu angka. Klub yang bermarkas di AAMI Park itu terpaut lima poin dari Wellington Phoenix di puncak klasemen.

Bahkan dengan klub Luke Vickery, Macarthur FC, Melbourne Victory tertinggal tiga angka. Macarthur FC saat ini duduk di posisi tiga klasemen dengan empat angka.

2. Pantang Diremehkan

Meski begitu, pantang bagi Persib Bandung meremehkan Melbourne Victory. Saat turun di kompetisi antarklub Asia dalam hal ini AFC Champions League 2 2026-2027, skuad asuhan Giovanni Savarese itu tancap gas.

Setelah bermain 1-1 di markas The Cong Viettel FC, Melbourne Victory menang 3-0 atas FC Seoul. Alhasil, Melbourne Victory untuk sementara duduk di posisi dua klasemen Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 dengan empat angka, terpaut dua poin dari Persib Bandung di puncak klasemen.

 

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