5 Klub Liga Indonesia Pernah Kalahkan Wakil Australia, Waktunya Persib Hajar Melbourne Victory?

SEBANYAK 5 klub Liga Indonesia pernah mengalahkan wakil Australia. Apakah ini tanda Persib Bandung akan membungkam Melbourne Victory saat bentrok di matchday ketiga Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu 28 Oktober 2026 pukul 19.15 WIB?

1. Persik Kediri Main di Kompetisi Resmi

Tercatat ada Persik Kediri, Persija Jakarta, Dewa United, Persib Bandung dan Persebaya Surabaya, klub Liga Indonesia yang menang atas wakil Australia. Namun, dari lima klub di atas, skuad Macan Putih -julukan Persik Kediri- yang menang di laga resmi.

Persik Kediri menang 2-1 atas Sydney FC di matchday keempat Grup E Liga Champions Asia 2007. Saat itu, gol-gol Persik Kediri dicetak Aris Budi Prasetyo dan Budi Sudarsono.

Persik Kediri menang 2-1 atas Sydney FC pada 2007.

Sementara itu, Persija Jakarta, Dewa United, Persebaya Surabaya dan Persib Bandung hanya menang di laga uji coba. Persija Jakarta dan Dewa United sama-sama menang 4-0 atas Brisbane Roar dalam laga uji coba yang digelar akhir Agustus 2026.

Sementara itu, Persebaya Surabaya menumbangkan Western Australia Allstar dengan skor 2-0 pada Agustus 2025. Bagaimana dengan Persib Bandung?

Maung Bandung -julukan Persib Bandung- menang 1-0 atas Western Sydney Wanderers. Karena itu, akankah Persib Bandung mengulangi pencapaian tahun lalu saat menjamu Melbourne Victory?