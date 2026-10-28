Link Live Streaming Persib Bandung vs Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027

LINK live streaming Persib Bandung vs Melbourne Victory di matchday ketiga Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu (28/10/2026) pukul 19.15 WIB.

1. Igor Tolic Janji Persib Bandung Tampil Optimal

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengatakan timnya berusaha menampilkan performa terbaik saat menghadapi Melbourne Victory. Igor Tolic mengatakan dua kemenangan awal memang menjadi modal berharga bagi Marc Klok dan kawan-kawan. Namun, pelatih asal Kroasia tersebut menegaskan pencapaian itu tidak mengubah cara pandang tim terhadap lawan-lawannya.

pelatih Persib Bandung Igor Tolic. (Foto: Instagram/persib)

"Namun, setelah kami memulai dua pertandingan pertama dan memenangkannya, sebenarnya tidak ada yang berubah. Tim-tim yang kami hadapi tetap tangguh," kata Igor Tolic, Okezone mengutup dari laman resmi Persib, Rabu (28/10/2026).

"Kami masih berstatus underdog dan bukan favorit ketika menghadapi tim mana pun di grup ini. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik, kemudian pada akhirnya kita akan melihat hasilnya," lanjut pelatih asal Kroasia tersebut.

2. Paham Persib Gabung Grup Neraka

Igor Tolic mengatakan sejak hasil drawing fase grup diumumkan, Persib Bandung menyadari besarnya tantangan yang harus dihadapi karena setiap lawan memiliki kualitas. Karena itu, Persib Bandung selalu menyiapkan diri semakin mungkin di setiap laga.

"Saya tahu ketika kami memulai kompetisi ini tahun ini, saat hasil undian keluar, kami berpikir, 'Oke, ini grup yang sangat, sangat sulit.' katan Igor Tolic.