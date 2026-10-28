Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027

JAKARTA – Persib Bandung akan kembali berjuang di kompetisi Asia dengan menghadapi wakil Australia, Melbourne Victory FC, dalam ajang AFC Champions League 2 2026-2027. Pertandingan ini menjadi salah satu laga penting bagi Maung Bandung untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen Grup E.

Saksikan keseruannya melalui live streaming di VISION+. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini.

Susunan pemain Melbourne City vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Laga Persib Bandung vs Melbourne Victory FC menjadi pertandingan yang menarik untuk dinantikan. Persib akan berusaha memanfaatkan keunggulan bermain di hadapan pendukungnya untuk meraih hasil maksimal. Sementara itu, Melbourne Victory FC datang dengan ambisi merebut poin dan bersaing di papan atas klasemen Grup E.

Persib Bandung mengawali perjalanan di fase grup dengan hasil positif setelah meraih kemenangan atas FC Seoul dan The Cong–Viettel. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Maung Bandung untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Namun, Persib tetap perlu menjaga konsistensi permainan dan mewaspadai perlawanan Melbourne Victory FC yang juga berambisi melangkah jauh di kompetisi Asia. Catat jadwal pertandingan Persib Bandung berikut:

Jadwal Persib Bandung vs Melbourne Victory FC di VISION+

Hari/tanggal: Rabu, 28 Oktober 2026

Pukul: 19:15 WIB

Channel: SOCCER

Link nonton dengan klik di sini