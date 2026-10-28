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Sudah Siap Menang, Ini Catatan Penting yang Dikumpulkan Melbourne Victory Jelang Lawan Persib Bandung

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |14:56 WIB
Sudah Siap Menang, Ini Catatan Penting yang Dikumpulkan Melbourne Victory Jelang Lawan Persib Bandung
Melbourne Victory siap lawan Persib Bandung di ACL 2 2026-2027. (Foto: Instagram/gomvfc)
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BANDUNG Melbourne Victory bersiap melanjutkan langkah mereka di kompetisi AFC Champions League 2 2026-2027 pekan ini. Tim asal Australia tersebut telah terbang ke Indonesia untuk berhadapan dengan juara Super League 2025-2026, Persib Bandung, pada laga yang digelar Rabu (28/10/2026) pukul 19.15 WIB.

Pertandingan sengit ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung. Bagi tim asuhan Giovanni Savarese, laga ini menjadi tantangan berharga dalam sejarah partisipasi pertama klub di ajang tersebut.

1. Sejarah Persib

Melbourne Victory benar-benar serius jelang menghadapi Persib. Terbukti mereka sudah memantau dan menganalisa, bahkan sampai mencari sejarah dari klub berjuluk Pangeran Biru tersebut.

Berdasarkan data yang ditemukan pihak Melbourne Victory dan dibagikan di laman resmi klub mereka, Persib Bandung diketahui merupakan salah satu klub tertua di Indonesia yang berbasis di Bandung, Jawa Barat. Cikal bakal klub ini bermula dari Bandoeng Inlandsche Voetbal Bond (BIVB) yang didirikan pada tahun 1919.

Persib juga diakui sebagai satu dari tujuh klub pendiri Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pada tahun 1930. Setelah melalui dua kali merger organisasi pada kurun waktu empat tahun berikutnya, nama Persib resmi digunakan hingga saat ini.

Melbourne Victory vs FC Seoul (@gomvfc)
Melbourne Victory vs FC Seoul (@gomvfc)

Sepanjang sejarahnya, Persib telah mengoleksi 10 gelar juara liga nasional. Lima gelar pertama diraih pada era kompetisi amatir Perserikatan, sebelum akhirnya era profesional Liga Indonesia bergulir sejak tahun 1994.

Dua gelar Super League terakhir diraih Persib di bawah arahan pelatih Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia tersebut kini mengemban tugas baru sebagai penasihat teknis klub, sementara posisi pelatih kepala dipercayakan kepada mantan asistennya, Igor Tolic.

 

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