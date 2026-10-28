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Jelang Hadapi Persib, Pemain Melbourne Victory Takjub dengan Sambutan Bobotoh

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |15:18 WIB
Jelang Hadapi Persib, Pemain Melbourne Victory Takjub dengan Sambutan Bobotoh
Jelang Hadapi Persib, Pemain Melbourne Victory Takjub dengan Sambutan Bobotoh (Instagram/@tomlockyer)
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BANDUNG - Pemain Melbourne Victory, Tom Lockyer, takjub dengan sambutan Bobotoh -suporter Persib- menjelang berhadapan dengan Persib Bandung. Lockyer merasa Bandung merupakan kota yang intimidatif, tetapi hangat.

1. Takjub dengan Bobotoh

Melbourne Victory akan menghadapi Persib Bandung di laga ketiga Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027. Pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Rabu (28/10/2026) pukul 19.15 WIB.

Pasukan Melbourne Victory telah tiba di kota Bandung sehari sebelum pertandingan. Tom Lockyer pun merasakan kehangatan sekaligus atmosfer yang berbeda menjelang pertandingan tersebut.

"Ada banyak pemain yang perlu diwaspadai (dari Persib), tetapi menurut saya pemain ke-12 adalah para penggemar," tutur Lockyer dikutip dari laman resmi Melbourne Victory, Rabu (28/10/2026).

Pemain Melbourne Victory Tom Lockyer (Instagram/@tomlockyer)
Pemain Melbourne Victory Tom Lockyer (Instagram/@tomlockyer)

"Kami sudah merasakannya saat berada di kota ini kurang dari 24 jam, sambutannya sangat hangat, sangat ramah, ada perasaan nyata bahwa sepak bola berarti segalanya bagi masyarakat Indonesia," tuturnya.

Bagi Melbourne Victory dan Persib, laga mendatang akan sangat krusial. Pasalnya, hasil pertandingan bisa menentukan posisi di klasemen sementara Grup E.

2. Laga Sulit

Saat ini, Melbourne Victory menduduki posisi kedua klasemen dengan koleksi empat poin, terpaut dua angka dari Persib Bandung. Tim asal Australia itu bisa saja menurunkan Persib dari puncak jika berhasil merebut tiga poin di Si Jalak Harupat.

Namun begitu, Lockyer mengakui laga nanti menjadi tantangan sulit untuk Melbourne Victory. Selain Bobotoh yang memberikan atmosfer 'intimidatif' bagi lawan, Melbourne Victory juga akan direpotkan dengan kekuatan Persib.

 

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