Jelang Hadapi Persib, Pelatih Melbourne Victory Soroti Karhutla hingga Doakan Masyarakat Terdampak

BANDUNG - Pelatih Melbourne Victory, Giovanni Savarese, mendoakan keselamatan dan keamanan masyarakat Indonesia yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Savarese mengatakan, keselamatan dan keamanan rakyat Indonesia adalah hal yang paling penting.

1. Cuaca Indonesia

Giovanni Savarese datang ke Indonesia bersama pasukannya untuk menghadapi Persib Bandung. Laga tersebut merupakan lanjutan Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027 yang bakal digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Rabu (28/10/2026) pukul 19.15 WIB.

Savarese awalnya menyoroti kondisi cuaca Bandung yang lebih baik ketimbang saat Melbourne Victory bertandang ke Vietnam. Meski diguyur hujan, Savarese merasa Bandung lebih aman.

"Di satu sisi, tentu saja kondisi hujan di sini berbeda dengan cuaca yang biasa kami hadapi di Melbourne. Namun, menurut saya, kondisi di sini lebih baik daripada yang kami perkirakan," kata Savarese dikutip dari kanal YouTube resmi Melbourne Victory, Rabu (28/10/2026).

Pelatih Melbourne Victory Giovanni Savarese (Youtube Melbourne Victory)

"Ketika kami bermain di Vietnam dan merasakan kelembaban udara yang tinggi, situasinya sedikit lebih sulit. Sementara itu, kami justru mendapati kondisi di sini lebih baik," sambungnya.

Pelatih asal Venezuela itu kemudian menyoroti kondisi kualitas udara di Indonesia. Savarese merasa prihatin dengan kebakaran hutan dan lahan yang melanda beberapa wilayah di Indonesia.

"Satu-satunya hal yang menjadi perhatian saat ini adalah kondisi kualitas udara di Indonesia. Kami mengetahui bahwa ada banyak kebakaran dan sejumlah masalah terkait hal tersebut," tutur Savarese.

2. Doakan Masyarakat Terdampak

Ia pun mendoakan masyarakat Indonesia yang terdampak karhutla. Dia berharap, kualitas udara juga terus membaik di Bandung.

"Karena itu, pertama-tama, kami berharap semua orang dalam keadaan baik dan aman, karena keselamatan masyarakat Indonesia adalah hal yang paling penting," ujar Savarese.

"Mudah-mudahan angkanya turun dari sekitar 75, jika saya tidak salah, seperti yang tercatat hari ini. Dengan begitu, kedua tim bisa memiliki cukup tenaga untuk menyajikan pertandingan yang bagus," tuturnya.