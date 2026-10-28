Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |16:05 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027
Mariano Peralta siap bersinar di laga Persib Bandung vs Melbourne Victory. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

LINK live streaming Persib Bandung vs Melbourne Victory di matchday ketiga Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Melbourne Victory akan berhadapan dengan Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Rabu (28/10/2026) pukul 19.15 WIB.

Pelatih Melbourne Victory, Giovanni Savarese, bertekad merepotkan Persib Bandung di kandang lawan. Savarese mengatakan, persiapan timnya sejauh ini sudah matang.

Susunan pemain Melbourne City vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

1. Duel Perebutan Posisi Puncak Grup E

Laga ini krusial bagi kedua tim karena menentukan posisi di klasemen sementara Grup E. Persib saat ini memuncaki klasemen dengan koleksi enam poin, unggul dua angka dari Melbourne Victory yang berada di urutan kedua.

Giovanni Savarese menegaskan telah membaca pola permainan Persib Bandung. Menurutnya, kedua tim dalam situasi serupa karena dihantui jadwal yang padat.

"Kami mengenal tim ini, kami telah melihat mereka bermain, kami melihat kualitas pemain yang dimiliki tim ini," kata Savarese dikutip dari laman resmi Melbourne Victory, Rabu (28/10/2026).

"Kami juga memiliki sekelompok pemain yang bersemangat untuk dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini, dan kami harus mengatur, seperti yang harus dilakukan Persib, banyak pertandingan dalam seminggu," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/261/3250699/persib_vs_western_sydney_wanderers-9GNl_large.jpg
Persib Punya Rekor Positif Lawan Klub Australia, Jadi Modal Hadapi Melbourne Victory?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/261/3250688/pemain_melbourne_victory_tom_lockyer-7tkP_large.jpg
Jelang Hadapi Persib, Pemain Melbourne Victory Takjub dengan Sambutan Bobotoh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/261/3250680/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_persib_bandung_vs_melbourne_victory_di_afc_champions_league_2_2026_2027-ToGg_large.jpeg
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/261/3250679/melbourne_victory-lQVu_large.jpg
Sudah Siap Menang, Ini Catatan Penting yang Dikumpulkan Melbourne Victory Jelang Lawan Persib Bandung
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/28/11/1765587/pssi-pers-gelar-media-cup-2026-16-tim-termasuk-inews-siap-bersaing-sts.webp
PSSI Pers Gelar Media Cup 2026, 16 Tim Termasuk iNews Siap Bersaing
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2025/05/04/pelatih_interim_persija_jakarta_ricky_nelson_fo.jpg
Persija Putri Beralih ke Ricky Nelson, Ini Rekam Jejak sang Pelatih Anyar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement