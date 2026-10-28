Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027

LINK live streaming Persib Bandung vs Melbourne Victory di matchday ketiga Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Melbourne Victory akan berhadapan dengan Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Rabu (28/10/2026) pukul 19.15 WIB.

Pelatih Melbourne Victory, Giovanni Savarese, bertekad merepotkan Persib Bandung di kandang lawan. Savarese mengatakan, persiapan timnya sejauh ini sudah matang.

1. Duel Perebutan Posisi Puncak Grup E

Laga ini krusial bagi kedua tim karena menentukan posisi di klasemen sementara Grup E. Persib saat ini memuncaki klasemen dengan koleksi enam poin, unggul dua angka dari Melbourne Victory yang berada di urutan kedua.

Giovanni Savarese menegaskan telah membaca pola permainan Persib Bandung. Menurutnya, kedua tim dalam situasi serupa karena dihantui jadwal yang padat.

"Kami mengenal tim ini, kami telah melihat mereka bermain, kami melihat kualitas pemain yang dimiliki tim ini," kata Savarese dikutip dari laman resmi Melbourne Victory, Rabu (28/10/2026).

"Kami juga memiliki sekelompok pemain yang bersemangat untuk dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini, dan kami harus mengatur, seperti yang harus dilakukan Persib, banyak pertandingan dalam seminggu," tambahnya.