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Link Live Streaming Persib Bandung vs Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027: 3 Poin Krusial

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |18:03 WIB
Link Live Streaming Persib Bandung vs Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027: 3 Poin Krusial
Link live streaming Persib Bandung vs Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027 bisa diklik di sini (Foto: Persib Bandung)
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BANDUNG – Link live streaming Persib Bandung vs Melbourne Victory di AFC Champions League 2 2026-2027 ada di akhir artikel. Tiga poin krusial jadi incaran Maung Bandung!

Duel Persib Bandung vs Melbourne Victory itu merupakan matchday 3 Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Laga akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026) pukul 19.15 WIB.

1. Persiapan

Susunan pemain Melbourne City vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Jelang laga ini, kedua kesebelasan berada dalam kondisi bertolak belakang. Persib meraih satu kemenangan dan mencatat satu kekalahan pada dua laga terakhir di Super League 2026-2027.

Sedangkan, Melbourne Victory tanpa kemenangan sama sekali! Mereka kalah 1-2 dari Wellington Phoenix dan ditahan Melbourne City 1-1 dalam laga derby akhir pekan silam.

Di klasemen Grup E AFC Champions League 2 2026-2027, Persib juga masih memimpin dengan nyaman. Mereka mencatatkan dua kemenangan dari dua pertandingan yang sudah dilakoni.

Sementara, Melbourne Victory baru mengoleksi empat poin hasil sekali seri dan sekali menang. Maka dari itu, Boys in Blue sangat membutuhkan tambahan angka untuk mewujudkan target lolos.

 

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