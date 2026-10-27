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Jay Idzes Berpeluang Comeback saat Sassuolo Hadapi Lazio, Akhiri Tren Negatif?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |16:42 WIB
Jay Idzes Berpeluang Comeback saat Sassuolo Hadapi Lazio, Akhiri Tren Negatif?
Jay Idzes Berpeluang Comeback saat Sassuolo Hadapi Lazio, Akhiri Tren Negatif? (Instagram/@jayidzes)
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JAKARTA - Sassuolo yang tengah menjalani tren negatif akan menjamu peringkat 2 klasemen sementara Liga Italia 2026-2027 yakni Lazio pada Rabu (28/10/2026) dini hari WIB. Di tengah krisis hasil dalam 4 pertandingan terakhir, apakah Jay Idzes bakal tampil kembali memperkuat Sassuolo usai dihantam cedera? 

1. Jay Idzes Comeback?

Jay Idzes mengalami cedera saat Sassuolo mengalahkan Juventus 3-2 pada pekan keempat Liga Italia 2026-2027 pada 14 September silam. Ketika pemain Timnas Indonesia itu absen, Sassuolo menderita 3 kekalahan dan 1 kali seri dalam laga terakhir. 

Setelah lebih dari 1 bulan menepi, apakah Jay Idzes bakal kembali masuk line up Sassuolo? 

"Jay Idzes, yang diperkirakan akan kembali membela Fiorentina, juga patut dipertimbangkan," mengutip laporan Sassuolonews, Selasa (27/10/2026). 

Pelatih Sassuolo, Alberto Aquilani menegaskan, hanya mengandalkan kekuatan fisik saja tidak cukup untuk mengalahkan Lazio. 

"Kita perlu bereaksi, kita perlu memahami bahwa bermain bagus saja tidak cukup," tuturnya. 

Diketahui, dalam beberapa pertandingan terakhir, lini belakang Sassuolo begitu rapuh. Gawang klub berjuluk Neroverdi itu selalu kebobolan. 

Saat ini, Sassuolo berada di peringkat 14 dengan mengemas 8 poin hasil 2 menang, 2 seri dan 4 kalah. Tim asuhan Alberto Aquilani itu mencetak 12 gol dan kebobolan 16 kali. 

 

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Topik Artikel :
Lazio Sassuolo Jay Idzes
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