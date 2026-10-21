Media Italia Sebut Pertahanan Sassuolo Hancur Lebur Sepeninggal Jay Idzes!

MEDIA Italia, Sassuolo News, menyebut Neroverdi -julukan Sassuolo- 'compang-camping' tanpa kehadiran Jay Idzes yang cedera. Absennya kapten Timnas Indonesia itu membuat Sassuolo kesulitan meraih kemenangan.

Jay Idzes absen dalam tiga pertandingan terakhir Neroverdi. Bek berusia 26 tahun itu menepi lantaran cedera robekan pada otot paha kirinya di laga kontra Juventus pada Senin 14 September 2026 dini hari WIB.

Jay Idzes cedera di laga Sassuolo vs Juventus. (Foto: X/@TimnasXtra)

1. Sassuolo Tak Pernah Menang

Ketidakhadiran Jay Idzes ternyata berpengaruh besar pada performa Sassuolo. Dalam tiga pertandingan terakhir Liga Italia, Neroverdi gagal merebut kemenangan.

Sassuolo kalah dari Monza (1-2), ditahan AC Milan (1-1), dan digulung Frosinone (2-4). Rentetan hasil buruk ini membuat Media Italia, Sassuolo News, merindukan sosok Jay Idzes. Menurut Sassuolo News, Jay adalah bek tengah solid yang bisa menjawab masalah di lini pertahanan Neroverdi.

"Saat ini, Sassuolo sangat menantikan Jay Idzes, bek tengah yang karakteristiknya menjamin kepemimpinan yang lebih baik, kemampuan membaca permainan, dan keandalan di lini tengah," tulis Sassuolo News pada Rabu (21/10/2026).