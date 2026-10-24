Como 1907 vs Sassuolo, Alberto Aquilani: Jay Idzes Masih Absen

REGGIO EMILIA – Pelatih Sassuolo, Alberto Aquilani, memberi kabar buruk soal Jay Idzes jelang menghadapi Como 1907 dalam giornata 8 Liga Italia 2026-2027. Bek Timnas Indonesia itu dipastikan masih absen!

Duel Como 1907 vs Sassuolo itu akan digelar di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, Sabtu (24/10/2026) pukul 20.00 WIB. Laga ini krusial buat kedua kesebelasan.

1. Catatan Manis

Como berusaha memperpanjang catatan manisnya di Liga Italia 2026-2027. Dalam lima laga terakhir di Serie A, I Lariani mencetak tiga kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah.

Sedangkan, Sassuolo ingin kembali merasakan kemenangan. Sebab, mereka hanya menang satu kali dalam lima laga terakhir. Bahkan, dalam tiga partai terkininya, Neroverdi dua kali tumbang dan sekali seri.

Sedikit banyak, hal itu diakibatkan lini belakang yang keropos gara-gara Idzes cedera. Kabar buruknya, Aquilani memastikan pemain berusia 26 tahun tersebut masih akan absen.

“Tidak ada pemain yang kembali (dari cedera). Jay Idzes masih absen,” kata Aquilani, dikutip dari laman Sassuolo News, Sabtu (24/10/2026).