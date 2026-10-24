Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Como 1907 vs Sassuolo, Alberto Aquilani: Jay Idzes Masih Absen

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |16:40 WIB
Como 1907 vs Sassuolo, Alberto Aquilani: Jay Idzes Masih Absen
Jay Idzes masih belum pulih jelang laga Como 1907 vs Sassuolo (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

REGGIO EMILIA – Pelatih Sassuolo, Alberto Aquilani, memberi kabar buruk soal Jay Idzes jelang menghadapi Como 1907 dalam giornata 8 Liga Italia 2026-2027. Bek Timnas Indonesia itu dipastikan masih absen!

Duel Como 1907 vs Sassuolo itu akan digelar di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, Sabtu (24/10/2026) pukul 20.00 WIB. Laga ini krusial buat kedua kesebelasan.

1. Catatan Manis

Como 1907 vs Manchester United di Liga Champions 2026-2027 (Foto: X/@ManUtd)

Como berusaha memperpanjang catatan manisnya di Liga Italia 2026-2027. Dalam lima laga terakhir di Serie A, I Lariani mencetak tiga kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah.

Sedangkan, Sassuolo ingin kembali merasakan kemenangan. Sebab, mereka hanya menang satu kali dalam lima laga terakhir. Bahkan, dalam tiga partai terkininya, Neroverdi dua kali tumbang dan sekali seri.

Sedikit banyak, hal itu diakibatkan lini belakang yang keropos gara-gara Idzes cedera. Kabar buruknya, Aquilani memastikan pemain berusia 26 tahun tersebut masih akan absen.

“Tidak ada pemain yang kembali (dari cedera). Jay Idzes masih absen,” kata Aquilani, dikutip dari laman Sassuolo News, Sabtu (24/10/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/47/3248968/jay_idzes_bangga_bawa_sassuolo_menang_3_2_atas_juventus_timnasxtra-KMFX_large.jpg
Media Italia Sebut Pertahanan Sassuolo Hancur Lebur Sepeninggal Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/47/3248903/jay_idzes-5X9q_large.jpg
Media Italia Akui Absennya Jay Idzes Buat Lini Belakang Sassuolo Kesulitan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/47/3248747/ada_empat_tim_di_liga_italia_2026_2027_yang_belum_terkalahkan_hingga_giornata_tujuh-QpHw_large.jpg
4 Tim Liga Italia 2026-2027 Belum Terkalahkan hingga Giornata 7, Kota Milan dan Roma Berjaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/47/3248709/ac_milan_menang_3_2_atas_atalanta_di_liga_italia_2026_2027-Bf5c_large.jpg
Hasil Liga Italia 2026-2027 Semalam: AC Milan Bungkam Atalanta, Juventus Dipermalukan Lazio 0-3!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/24/11/1764125/jadwal-liga-inggris-malam-ini-chelsea-vs-tottenham-sejumlah-pemain-absen-egv.webp
Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Chelsea vs Tottenham, Sejumlah Pemain Absen
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/23/suporter_bersarung_dan_berkopiah_mencuri_perhatian.jpg
Ada Suporter Bersarung dan Berkopiah saat Madura United Hajar Persib 1-0, Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement