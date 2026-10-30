Stadion San Siro Dibongkar pada 2031 Efek Inter Milan dan AC Milan Bangun Arena Baru!

AC Milan dan Inter Milan merilis desain stadion baru yang akan mereka gunakan mulai musim 2031-2032. Mengutip dari The New York Times pada Jumat (30/10/2026), pembangunan stadion dimulai pada 2028 alias butuh tiga tahun untuk membangun arena yang memiliki kapasitas 71.500 penonton tersebut.

1. Generali Stadium

Meski stadionnya belum ada, salah satu perusahaan asuransi asal Italia, Generali, siap menjadi nama utama dari stadion anyar tersebut. Untuk "nampang" di stadion baru milik Inter Milan dan AC Milan tersebut, Generali mengeluarkan 650 juta euro atau sekira Rp13,1 triliun!

Penampakan Generali Stadium markas baru Inter Milan dan AC Milan. (Foto: Laman resmi Inter Milan)

Lantas, bagaimana dengan desain stadion? Generali Stadium mempunyai struktur rangka berbentuk X. Sementara untuk atap, terdapat dua lengkungan yang terlihat mengalir.

Salah satu arsitek kontenmporer ternama di dunia, Lord Norman Foster, dipercaya merancang desain stadion anyar tersebut. Sebelum merancang Generali Stadium, hasil karya Lord Norman Foster adalah The New Wembley Stadium.

2. Bagaimana Nasib Stadion Giuseppe Meazza?

Dengan adanya Generali Stadium, bagaimana dengan nasib Stadion Giuseppe Meazza atau Stadion San Siro? Sekadar diketahui, Generali Stadium dibangun di kawasan Stadion San Siro.