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Como 1907 Kalah 0-2 dari Inter Milan, Cesc Fabregas: Mereka Punya Transisi Terkuat di Eropa

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |10:41 WIB
Como 1907 Kalah 0-2 dari Inter Milan, Cesc Fabregas: Mereka Punya Transisi Terkuat di Eropa
Cesc Fabregas dengan sportif mengakui Como 1907 kalah kualitas dari Inter Milan (Foto: Instagram/@comofootball)
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MILAN – Cesc Fabregas secara sportif mengucapkan selamat untuk kemenangan Inter Milan atas tim asuhannya Como 1907. Ia cukup kesal dengan cara I Lariani memberikan bola yang dimanfaatkan tuan rumah untuk mencetak dua gol.

Duel Inter Milan vs Como 1907 itu merupakan giornata 11 Liga Italia 2026-2027. Pertandingan berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia, Senin (9/11/2026) dini hari WIB.

1. Tidak Memulai dengan Baik

Inter Milan vs Como 1907 di Liga Italia 2026-2027 (Foto: Instagram/@comofootball)
Inter Milan vs Como 1907 di Liga Italia 2026-2027 (Foto: Instagram/@comofootball)

Inter Milan berhasil menang dengan skor 2-0. Dua gol tersebut disumbangkan Pio Esposito (12’) dan Marcus Thuram (19’). Berkat kemenangan itu, mereka masih nangkring di posisi dua dengan 28 poin.

Sementara, hasil negatif membuat Como 1907 tergelincir ke urutan lima klasemen Serie A 2026-2027 dengan 23 poin. Fabregas merasa, anak asuhnya tidak memulai laga dengan baik dan kurang percaya diri.

“Kami tidak memulai pertandingan dengan baik, kami membuat beberapa kesalahan, dan kami tidak percaya diri. Kami harus memberi selamat kepada Inter, yang bermain lebih baik,” ucap Fabregas, dikutip dari Football Italia, Senin (9/11/2026).

“Kami berada dalam perjalanan yang berbeda dari biasanya, bermain setiap tiga hari sekali. Kami harus mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah membawa tim ini sejauh ini,” imbuh lelaki asal Spanyol itu.

 

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