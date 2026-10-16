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Kabar Buruk, Inter Milan Berpotensi Tanpa Lautaro Martinez saat Lawan AC Milan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |20:47 WIB
Kabar Buruk, Inter Milan Berpotensi Tanpa Lautaro Martinez saat Lawan AC Milan
Pemain Inter Milan, Lautaro Martinez. (Foto: Instagram/inter)
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PERTANDINGAN melawan AC Milan diprediksi akan menjadi sebuah laga penting untuk Inter Milan yang kini tengah memuncak klasemen sementara Liga Italia 2026-2027. Kendati demikian, Inter tampaknya harus berjuang keras dalam derby della Madonnina nanti dikarenakan sang striker andalan, Lautaro Martinez diprediksi bakal absen karena cedera.

Setelah hasil minor di panggung Eropa, I Nerazzurri kini harus meratapi nasib kehilangan sang kapten sekaligus juru gedor utama mereka, Lautaro Martinez, yang mengalami cedera hamstring serius.

Laporan dari media Italia, Calciomercato menyebutkan cedera jenis ini membutuhkan waktu pemulihan minimal dua hingga tiga pekan. Situasi tersebut berpotensi memaksa penyerang asal Argentina itu menepi dari lapangan hijau hingga selesainya jeda internasional pada November mendatang.

Musibah cedera tersebut menghampiri Lautaro saat Inter menelan kekalahan dramatis 3-4 dari Club Brugge di ajang Liga Champions 2026-2027. Meski sempat menyumbang dua gol di laga tersebut, sang kapten harus mengakhiri laga dengan kondisi fisik terganggu sebelum menjalani pemeriksaan medis intensif.

Pihak klub mengonfirmasi kondisi medis Lautaro secara resmi setelah sang pemain selesai menjalani serangkaian tes kesehatan di Humanitas Institute, Rozzano.

AS Roma vs Inter Milan. (Foto: Instagram/inter)
AS Roma vs Inter Milan. (Foto: Instagram/inter)

"Hasil tes menunjukkan adanya ketegangan otot pada hamstring paha kiri Lautaro Martinez," bunyi pernyataan resmi yang dirilis oleh manajemen Inter Milan, dikutip Jumat (16/10/2026).

1. Deretan Laga Krusial yang Bakal Dilewati

Dampak dari cedera ini membuat Lautaro dipastikan absen dalam laga tandang melawan Bologna serta duel sengit kontra Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Tidak berhenti di situ, jadwal padat sudah menanti Inter saat bersua Fiorentina, Venezia, Feyenoord, hingga Como.

 

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