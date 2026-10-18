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Inter Milan Bungkam Bologna 3-1, Peran Pemain Pengganti Jadi Kunci Sukses Kemenangan Nerazzurri

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |08:36 WIB
Inter Milan Bungkam Bologna 3-1, Peran Pemain Pengganti Jadi Kunci Sukses Kemenangan <i>Nerazzurri</i>
Suasana laga Bologna vs Inter Milan di Liga Italia 2026-2027. (Foto: Instagram/inter)
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BOLOGNA Inter Milan kembali menunjukkan mentalitas kuat dalam lawatan mereka ke markas Bologna di Stadio Dall’Ara, Sabtu 17 Oktober 2026. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol cepat Tommaso Pobega, skuad asuhan Cristian Chivu sukses membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan 3-1 berkat kontribusi krusial para pemain dari bangku cadangan.

Meski meraih hasil positif di laga lanjutan Liga Italia 2026-2027 tersebut, pelatih kepala Cristian Chivu harus kehilangan suaranya akibat berteriak di pinggir lapangan. Tugas untuk menemui media dan memberikan evaluasi pascapertandingan akhirnya diambil alih oleh asisten pelatih, Aleksandar Kolarov.

Kolarov mengakui Inter sempat kesulitan pada paruh pertama pertandingan menghadapi Bologna yang tampil bertenaga. Kendati demikian, ia memuji mentalitas para pemain yang tidak menyerah begitu saja.

1. Peran Krusial Pemain Pengganti

Bologna tampil merepotkan dengan energi yang lebih segar di babak pertama, membuat Inter kesulitan memenangi perebutan bola kedua.

“Pendekatan kami sebenarnya tidak terlalu buruk hari ini, tetapi Bologna memiliki tenaga yang lebih segar dibanding kami. Kami tidak ingin menjadikannya sebagai alasan, Bologna tampil sangat baik di babak pertama. Kami kesulitan merebut bola kedua dan mereka lebih agresif, tetapi para pemain percaya pada kemampuan diri sendiri dan kami mendominasi jalannya laga setelah turun minum,” kata Kolarov, dikutip dari DAZN Italia, Minggu (18/10/2026).

Bologna vs Inter Milan. (Foto: Instagram/inter)
Bologna vs Inter Milan. (Foto: Instagram/inter)

Titik balik pertandingan terjadi ketika Marcus Thuram berhasil menyamakan kedudukan tepat menjelang turun minum. Gol penyeimbang tersebut membakar semangat skuad Nerazzurri untuk tampil jauh lebih dominan di babak kedua.

Perubahan taktik dan masuknya pemain pengganti terbukti menjadi penentu kemenangan. Carlos Augusto tampil sebagai pahlawan sekaligus dinobatkan sebagai pemain terbaik berkat torehan satu gol dan satu assist, yang kemudian disempurnakan oleh gol penutup dari Ange-Yoan Bonny. Kolarov memberikan pujian khusus kepada Carlos Augusto atas konsistensinya.

 

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