Jay Idzes Absen, Sassuolo Tak Pernah Menang dalam 3 Pertandingan Terakhir

Jay Idzes Absen, Sassuolo Tak Pernah Menang dalam 3 Pertandingan Terakhir (Instagram/@jayidzes)

JAKARTA - Sassuolo kalah dari tuan rumah Frosinone 2-4 pada pekan ketujuh Liga Italia 2026-2027. Sassulo tak pernah menang dalam 3 pertandingan terakhir sejak Jay Idzes absen akibat cedera paha.

1. Kalah dari Frosinone

Pertandingan Frosinone vs Sassuolo digelar di Stadion Benito Stirpe, Sabtu (17/10/2026) dini hari WIB. Pertandingan itu diwarnai blunder pemain Sassuolo.

Tuan rumah unggul cepat lewat Giacomo Calo pada menit ke-9. Gol tersebut bermula dari blunder gelandang Sassuolo, Darryl Bakola. Bola dari penguasaannya di kota penalti berhasil direbut pemain Frosinone Giorgi Kvernadze. Bola itu kemudian langsung disambar Giacomo Calo hingga menjebol gawang tim tamu.

Klub berjuluk Neroverdi itu kemudian segera membalas lewat kapten tim Domenico Berardi pada menit ke-15. Darryl Bakola mengirimkan umpan jauh yang mampu dikejar Domenico Berardi. Ia yang lolos dari jebakan offsiden kemudian menggiring bola dan melewati kiper Frosinone, Lorenzo Palmisani, untuk menceploskan bola.

Sassuolo vs Frosinone (Instagram/@sassuolocalcio)

Tuan rumah kembali unggul lewat Antonio Raimondo pada menit ke-26. Gol bermula dari kesalahan kiper Sassuolo, Arijanet Muric, dalam mengantisipasi umpan silang yang mengarah ke gawang. Kesalahan itu harus dibayar mahal karena Raimondo berhasil memaksimalkannya untuk menjadi gol.

Empat menit berselang, penyerang berusia 22 tahun itu kembali memanfaatkan kesalahan di lini belakang tim asuhan Alberto Aquilani tersebut.

Gol bermula dari bola jauh yang dilepaskan Palmisani. Bek Sassuolo menyundul bola itu dengan maksud back pass dan Arijanet Muric berlari keluar dari kotak penalti. Namun, bola tak berhasil dihalau Muric dan malah berhasil dikuasai Raimondo. Dengan tenang ia mengontrol bola lalu melepaskan sepakan lemah mendatar ke gawang Sassuolo yang telah kosong.

Tim tamu kemudian mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan. Gol dicetak Kristian Thorstvedt pada menit ke-37.