Mikel Artera Pusing, David Raya Cedera Bahu Usai Bantu Arsenal Tahan Newcastle United 2-2

NEWCASTLE – Arsenal tengah diliputi kecemasan terkait kondisi kebugaran kiper utama mereka, David Raya, setelah pemain asal Spanyol tersebut mengalami cedera bahu pada laga imbang 2-2 melawan Newcastle United di Liga Inggris 2026-2027 pada Minggu (22/11/2026) dini hari WIB. Penjaga gawang berusia 31 tahun itu tampak menahan rasa sakit sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-69 di St James' Park dan digantikan oleh Kepa Arrizabalaga untuk menuntaskan sisa pertandingan.

Dalam laga tersebut, pasukan Mikel Arteta sebenarnya sempat memimpin lebih dulu melalui gol pembuka Eberechi Eze pada babak pertama. Namun, gol cepat Harvey Barnes dan Malick Thiaw selepas jeda membalikkan keadaan sebelum Noni Madueke mencetak gol penyeimbang pada menit ke-78 yang membawa The Gunners unggul enam poin di puncak klasemen.

Usai peluit panjang berbunyi, Arteta menilai hasil imbang ini terasa seperti kehilangan dua poin alih-alih meraih satu poin, sekaligus mengakui bahwa kondisi kipernya menjadi perhatian serius.

"Sayangnya, dia harus keluar, yang mana ini bukan kabar baik. Dia akan menjalani pemeriksaan MRI besok, tetapi untuk saat ini saya belum tahu,” ujar Arteta, melansir dari Sportsmole, Minggu (22/11/2026).

David Raya

1. Jadwal Krusial Menanti

Ketersediaan Raya kini berada dalam tanda tanya besar menjelang pekan penentuan di Stadion Emirates, di mana Arsenal akan menjamu Borussia Dortmund di Liga Champions 2026-2027 pada Rabu 25 November 2026 sebelum menghadapi rival perburuan gelar, Manchester City, pada 29 November. Jika hasil pemindaian menunjukkan ia harus menepi, Kepa Arrizabalaga berpotensi turun sebagai starter dalam dua laga berat yang menanti tim.

Pemilik tiga trofi Sarung Tangan Emas Liga Inggris itu sebelumnya mencatatkan 32, 38, dan 37 penampilan liga dalam tiga musim terakhir, sehingga absen panjang berpotensi merugikan tim meski pertahanan Arsenal tergolong solid saat tidak menguasai bola. Situasi ini menuntut kesiapan seluruh skuad di tengah padatnya agenda domestik dan Eropa.