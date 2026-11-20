Jadwal Liga Inggris 2026-2027 Pekan Ini: Liverpool vs Manchester United, Arsenal Ditantang Newcastle United

Simak jadwal Liga Inggris 2026-2027 akhir pekan ini (Foto: X/@premierleague)

JADWAL Liga Inggris 2026-2027 akhir pekan ini sudah diketahui. Sejumlah laga seru akan tersaji dengan puncaknya adalah Liverpool menjamu Manchester United di Stadion Anfield!

Pekan ke-11 Liga Inggris 2026-2027 kembali mewarnai layar kaca setelah libur selama jeda internasional. Para jagoan sepakbola di Negeri Raja Charles III siap menghibur pencintanya.

1. Man City vs Fulham

Rangkaian pertandingan akan dibuka dengan duel antara Manchester City vs Fulham. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Etihad, Manchester, Sabtu 21 November 2026 pukul 19.30 WIB.

Man City tengah terpuruk setelah menelan tiga kekalahan beruntun di Liga Inggris 2026-2027. The Citizens wajib segera bangkit bila tidak ingin semakin tertinggal dari Arsenal di perburuan gelar.

The Gunners sendiri menghadapi lawan tidak kalah sengit. Mereka akan bertandang ke Stadion St. James’ Park guna menantang tuan rumah Newcastle United, Minggu 22 November 2026 dini hari WIB.

Arsenal wajib memetik angka penuh agar semakin menjauh dari kejaran Man City dan Brighton & Hove Albion. Omong-omong The Seagulls, mereka akan menghadapi Hull City di kandang lawan.