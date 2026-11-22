Kisah Pilu Elkan Baggott di Liga Inggris, Terpinggirkan 7 Laga Beruntun Bersama Millwall

BINTANG Timnas Indonesia, Elkan Baggott kembali harus menelan pil pahit setelah tak kunjung mendapat kesempatan bermain bersama Millwall FC. Bek Timnas Indonesia itu hanya duduk di bangku cadangan saat timnya takluk 0-1 dari Queens Park Rangers (QPR) pada pekan ke-16 Championship 2026-2027 di The Den, London, Sabtu 21 November 2026 malam WIB.

Kekalahan kandang tersebut memperpanjang catatan kelam Baggott menjadi tujuh pertandingan beruntun tanpa menit bermain di kasta kedua Liga Inggris. Situasi ini cukup kontras jika melihat awal kepindahannya dari Ipswich Town musim ini, di mana pemain bertinggi 196 cm itu sempat mencatat delapan penampilan di Championship dan Piala Liga Inggris sepanjang Agustus hingga September.

Sejauh musim berjalan di kompetisi liga, bek berusia 24 tahun itu baru tampil enam kali dengan hanya satu kali menjadi starter dan total 154 menit bermain. Sejak pekan ke-10, namanya seolah menghilang dari skema utama tim meski sempat menjaga kebugaran bersama skuad U-21.

1. Kondisi Fisik Optimal

Nasib Baggott mulai berubah drastis selepas membela Timnas Indonesia pada FIFA ASEAN Cup 2026 di jeda internasional Oktober lalu. Kala itu, ia tampil penuh dalam seluruh laga Garuda, termasuk mencetak gol penyeimbang kontra Thailand serta sukses mengeksekusi penalti.

Pelatih Millwall, Alex Neil, sempat beralasan bahwa absennya sang pemain bertujuan untuk menjaga kebugarannya usai menguras tenaga di level internasional.

Elkan Baggott saat bela Millwall FC

"Elkan bermain cukup lama di Timnas Indonesia. Jadi kami merasa mungkin lebih baik baginya jika kami melindunginya untuk saat ini,” terang Neil.

Namun, alasan tersebut kini tak lagi relevan karena Timnas Indonesia tidak memiliki agenda pertandingan pada jeda internasional November. Pelatih John Herdman tidak memanggil pemain yang berkarier di Eropa seperti Baggott dan Jay Idzes, sehingga ia punya waktu penuh berlatih bersama Millwall di London Selatan dalam kondisi fisik yang optimal.