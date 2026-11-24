Kata-Kata Pratama Arhan saat Tahu Lemparan ke Dalamnya Jadi Sorotan Dunia

PRATAMA Arhan masuk nominasi pemain dengan lemparan ke dalam terbaik di dunia versi media Inggris Give Me Sport. Pemain Persija Jakarta itu meresponsnya dengan penuh syukur.

Give Me Sport menyoroti aksi Arhan saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Argentina, pada Juni 2023. Dalam pertandingan uji coba di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta itu, ia mampu memberikan ancaman kepada lawan melalui teknik lemparan spesialnya.

1. Senang

Arhan mengatakan sangat senang namanya bisa disandingkan dengan pemain-pemain kelas dunia. Hal itu pun menjadi sebuah motivasi buatnya lebih baik lagi ke depan.

"Alhamdulillah, bersyukur bisa masuk nominasi. Tentunya buat motivasi lagi untuk selalu berkembang lebih baik,” kata Arhan saat ditemui di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, dikutip Selasa (24/11/2026).

"Saya tidak tahu bisa masuk seperti itu. Saya juga tidak update, saya juga tidak mengikuti hal seperti itu. Jadi saya tahu dari media sosial saja," tambah pemain asal Jawa Tengah tersebut.