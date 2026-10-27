League Cup 2026-2027 Mulai Bergulir 3 November, PSMS Medan vs Persija Jadi Laga Pembuka

JAKARTA – Pertandingan PSMS Medan vs Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka League Cup 2026-2027. Pertandingan tersebut digelar di Medan, Sumatera Utara pada 3 November 2026.

1. PSMS vs Persija Laga Pembuka

Sebanyak 38 klub dari Super League dan Championship dipastikan ambil bagian dalam kompetisi ini, terdiri atas 18 tim Super League dan 20 klub Championship. Seluruh rangkaian pertandingan dijadwalkan mulai bergulir pada Selasa, 3 November 2026.

Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra, memastikan seremoni pembukaan League Cup 2026-2027 akan berlangsung di Medan. Meski terdapat sejumlah pertandingan pada hari pertama, duel PSMS Medan melawan Persija Jakarta di Zona Barat 1 Grup A menjadi pilihan untuk mengawali agenda tersebut.

“Sesuai jadwal, ya, di Medan hanya itu (PSMS Medan vs Persija). Pertandingan ini mungkin juga sifatnya karena jadwalnya di hari pertama ada beberapa pertandingan, tapi secara seremoninya kita akan gelar di Kota Medan di tanggal 3 November nanti. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya lancar,” kata Asep kepada wartawan, Selasa (27/10/2026).

Ia menilai pertandingan PSMS Medan melawan Persija memiliki daya tarik karena mempertemukan dua klub dengan sejarah panjang di sepak bola Indonesia. Selain itu, duel tersebut menghadirkan persaingan antara wakil Championship yang bertindak sebagai tuan rumah dan klub dari Super League.

“Saya pikir juga kita mengambil satu momen bagaimana tim dari Pegadaian Championship menjadi tuan rumah menghadapi tim dari BRI Super League. Saya pikir juga ada value tersendiri berkaitan dengan adanya harapan dari para pencinta sepak bola nasional untuk melihat persaingan tidak hanya di liga masing-masing,” tutur Asep.

Direktur Kompetisi ILeague Asep Saputra (Cikal Bintang)

2. Berjalan Sesuai Rencana

Menjelang pertandingan perdana, I.League memastikan persiapan League Cup 2026-2027 berjalan sesuai rencana. Sejumlah tahapan telah dilakukan, mulai dari pertemuan dengan klub peserta hingga pembahasan format dan mekanisme kompetisi.

“Bicara persiapan, tentu planning awal sebelum kompetisi kita sudah ada club meeting, sudah ada juga persiapan berkaitan dengan format dan juga bagaimana mekanisme dari semua tim yang terlibat,” ungkap Asep.

Ia menyebutkan, penyelenggaraan turnamen sejauh ini masih sesuai dengan perencanaan awal. Namun, penyusunan jadwal menjadi salah satu tantangan karena League Cup harus berlangsung di tengah padatnya agenda Super League dan Championship.

“Saya pikir sudah on track. Kita bersiap saja, termasuk juga soal jadwal, ya. Kita tahu tentu tantangan terberatnya adalah menyisipkan ini semua,” katanya.