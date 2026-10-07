Hasil Drawing League Cup 2026-2027: Persib dan Borneo FC Lolos Perempatfinal, Persija Segrup PSMS Medan!

HASIL drawing League Cup 2026-2027 sudah diketahui pada Rabu (7/10/2026) sore WIB. Dalam drawing tersebut, Persija Jakarta tergabung bersama PSMS Medan di Grup A Zona Barat 1.

Sebanyak 38 tim akan bertarung dalam kompetisi pendamping Super League 2026-2027. Namun, dalam hasil drawing, hanya 36 tim yang akan bertanding di fase grup.

Dua tim lainnya yakni Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda akan menunggu di perempatfinal. Kedua tim tersebut langsung lolos delapan besar karena berkompetisi di Asia.

1. Dibagi dalam 12 Grup

Persija Jakarta siap menampilkan yang terbaik di League Cup 2026-2027. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Hasil drawing menghasilkan 12 grup dari dua zona (Barat dan Timur) dengan masing-masing grup diisi tiga tim. Di antaranya ada Grup A yang menempati Zona Barat 1 akan diisi oleh Persija Jakarta, Sumsel United, dan PSMS Medan.

Kemudian ada Grup E Zona Barat 2 yang mempertemukan PSIM Yogyakarta, Persikad Depok, dan Persiku Kudus. Di Grup G Zona Timur 1, ada Persebaya Surabaya, PSBS Biak, dan Kendal Tornado FC.

Di Grup K Zona Timur 2 ada PSM Makassar, Persipura Jayapura, dan De Red FC. Nantinya, sebanyak 12 tim yang menjadi juara grup akan lolos ke babak 12 besar League Cup 2026-2027.

Kompetisi League Cup dijadwalkan mulai bergulir pada 3 November 2026. I.League melakukan penyesuaian terhadap jadwal Super League dan Championship agar selaras dengan agenda sepak bola nasional dan internasional.