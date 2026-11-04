Profil Marc Klok, Gelandang dan Kapten Persib Bandung

PROFIL Marc Klok, gelandang dan kapten Persib Bandung bakal diulas dalam artikel ini. Marc Klok kembali menarik perhatian setelah mencetak gol dari luar kotak penalti pada menit ke-86. Gol terakhir Marc Klok membuat Persib Bandung menang 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC di pekan ke-8 Super League 2026-2027 pada Minggu 1 November 2026 sore WIB.

Lantas, seperti apa profil dari gelandang dan kapten Persib Bandung ini? Selengkapnya akan diulas sebagai berikut:

1. Profil Marc Klok

Marc Klok. (Foto: Instagram/marcklok)

Marc Anthony Klok lahir di Amsterdam, Belanda, pada 20 April 1993. Pada 12 November 2020, ia resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah melewati proses naturalisasi yang panjang.

Setelah resmi menjadi WNI, Marc Klok bergabung dengan Persib Bandung pada 30 Juni 2021. Di lapangan, Marc Klok bermain sebagai gelandang tengah dengan kaki kanan sebagai kaki dominannya.

Selain bermain sebagai gelandang tengah, Marc Klok juga bisa mengisi posisi gelandang bertahan dan gelandang serang. Bersama Persib Bandung, Marc Klok mengenakan nomor punggung 23 dan dipercaya sebagai kapten skuad Maung Bandung tersebut.

2. Perjalanan Karier Marc Klok

Mengutip dari lamanTransfermarkt, Marc Klok memulai perjalanan kariernya di akademi AVV Zeeburgia dan FC Utrecht. Di FC Utrecht, ia naik dari tim U-19 ke U-21 pada 2012, lalu hijrah ke Ross County di Skotlandia pada Juli 2013 secara bebas transfer.

Dari sana, ia terus berpindah-pindah klub. Pada Oktober 2014, Marc Klok bergabung dengan Cherno More di Bulgaria dan meraih Piala Bulgaria 2014-2015 serta Piala Super Bulgaria 2015-2016. Setelah itu, ia mencoba peruntungan di Inggris bersama Oldham Athletic pada Juli 2016, lalu kembali ke Skotlandia untuk memperkuat Dundee FC enam bulan kemudian.